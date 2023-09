© Ce sont les 3 signes qui termineront septembre du bon pied, selon l'astrologie orientale

L’astrologie nous permet de connaître divers détails sur les personnes grâce à leurs signes. Ainsi que de connaître les événements futurs qui leur arriveront dans un court laps de temps. Tout cela se fait à travers l’étude des constellations.

En ce sens, l’une des méthodes millénaires est liée à l’horoscope chinois. Une tradition qui existe depuis de nombreuses années et qui a réussi à capter l’imagination de la plupart des gens dans le monde. Basée sur le calendrier lunaire, l’un des douze signes du zodiaque chinois gouverne chaque année. De sorte que l’on croit que les caractéristiques et les tendances de chaque natif influencent la personnalité et le destin de ceux qui sont nés sous son influence. Cela dit, il convient de mentionner qui sera celui qui démarrera le mois de septembre en fanfare :

Signes du Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) :

Le mois du tigre sera chaotique à l’extérieur, mais bénéfique pour votre intérieur. Il agira avec plus de responsabilité ou avec plus de conscience de l’effet qu’il a sur les personnes avec lesquelles il vit. C’est un mois qui aidera les natifs de ces signes à faire une autocritique.

Dragon (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) :

Le mois du Dragon arrête complètement l’influence des signes du Lapin, ce qui sera utile pour les questions juridiques et professionnelles. Vous vous sentirez énergique et stable. Cependant, autour de vous, les gens seront mal à l’aise ou en difficulté. Il deviendra alors une amulette vivante pour beaucoup de ceux qui sont déjà attirés par lui. À lire Quels changements vous attendent à l’automne 2023, selon votre signe du zodiaque ?

Cheval (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) :

Le mois des signes du Coq sera orageux pour tout le zoo, sauf pour le Cheval. Ce mois apportera amour et sensualité, ainsi que l’opportunité de trouver l’amour de votre vie si vous êtes célibataire. Les fiancés pourront renforcer les liens avec leur partenaire.