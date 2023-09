© 5 conseils des astres pour attirer l'argent et la chance durant l'automne, selon l'astrologie orientale

L’année chinoise 2023, régie par l’horoscope du Lapin d’eau, est l’occasion de guérir les blessures et d’attirer la chance et l’argent. La culture asiatique célèbre cet événement avec des rituels traditionnels chaque année, qui visent à remplir chaque saison d’énergie positive et de bénédictions. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de cette année du lapin d’eau et accueillir d’automne avec une énergie positive, voici 5 conseils d’automne pour attirer la chance et l’argent selon l’astrologie orientale.

A l’instar de l’horoscope chinois, l’astrologie orientale nous donne de précieuses recommandations pour profiter à bras ouverts de l’automne, qui non seulement teinte les paysages naturels de chaudes nuances d’orange et de jaune, mais est également chargé d’une énergie rénovatrice, propice à attirer la chance et l’argent tout au long de la saison.

L’automne met également l’accent sur des concepts essentiels tels que l’équilibre et l’abondance. Il est donc important de profiter de cette période pour effectuer quelques rituels afin d’attirer la chance et l’argent. En suivant votre foi et votre cœur, ceux-ci auront l’effet escompté sur votre vie pour terminer cette année du lapin d’eau dans l’abondance.

Rituels d’automne pour attirer la chance et l’argent en astrologie orientale

La loi de la compensation

La loi de la compensation est un rituel pour attirer l'argent qui stipule que tout ce que vous donnez vous revient. Dans ce sens, vous pouvez effectuer le rituel d'automne suivant : placez une somme d'argent que vous considérez adéquate dans une enveloppe rouge et donnez-la à la première personne qui vous semble en avoir besoin. Si à ce moment-là vous ne trouvez personne, ne vous inquiétez pas, attendez de trouver la bonne personne, vous le sentirez immédiatement. Cet acte généreux attirera vers vous de bonnes énergies financières.

Rituel de la pièce de monnaie

Ce rituel pour attirer l’argent encourage l’épargne et l’abondance. Commencez ce dimanche 24 septembre en plaçant 2 pièces dans un sac rouge. Le lundi 25, ajoutez 2 autres pièces, et continuez ainsi jusqu’au mardi 26 septembre. Après une semaine, placez le sac dans un endroit visible et ajoutez une pièce chaque jour jusqu’à la fin de l’automne. Ce processus mobilisera alors vos économies et attirera la chance et l’argent dans votre vie.

Rituel du riz

Le riz est un symbole d’abondance dans la culture asiatique. Ce rituel pour attirer la chance consiste à placer une cuillerée de riz dans une tasse (non cuit) chaque jour depuis le début, pendant les 10 jours suivants. Le dixième jour d’automne, allumez une bougie blanche. Faites ensuite cuire le riz et intégrez-le à l’un de vos repas. Ce rituel apportera notamment chance et argent dans votre vie. Vous pouvez boire de l’eau de riz si vous ne voulez pas le faire cuire !

Purification par l’encens

Ce dimanche 24 septembre, allumez un encens de santal dans chaque pièce de votre maison, à l’exception de la salle de bain, et laissez-le se consumer complètement. Ensuite, ouvrez les fenêtres pour aérer et permettre aux mauvaises énergies de se dissiper. Ce nettoyage d’automne à l’encens purifiera votre maison et attirera des énergies positives. Ainsi, la chance et l’argent seront de votre côté !

Couleurs d’automne pour chaque signe du zodiaque chinois

Dans la culture asiatique, chaque couleur a une signification particulière, et porter certaines couleurs pendant l’automne de l’année du lapin d’eau peut favoriser votre énergie et votre fortune. La couleur à éviter pendant cette année chinoise est le noir. Voici les couleurs bénéfiques pour chaque signe du zodiaque. Cela, dans le cadre d’un rituel d’automne, selon l’astrologie orientale :

Rat : bleu et vert.

Bœuf : argent et blanc.

Tigre : gris et bleu.

Lapin : doré et argenté.

Dragon : rouge, bleu, gris et vert.

Serpent : Jaune et bleu.

Cheval : blanc, bleu et noir.

Chèvre : grise, bleue et noire.

Singe : gris, bleu et jaune.

Coq : rose, bleu, blanc et argent.

Chien : rouge, jaune et blanc.

Cochon : Rose, jaune et vert.

Profitez de l’automne de cette année du lapin d’eau pour attirer la chance et l’argent dans votre vie en suivant ces rituels. Portez également les bonnes couleurs selon votre horoscope chinois. Que l’automne soit plein de bénédictions et de succès pour vous et votre famille. Renouvelez l’énergie de votre maison avec ces 5 conseils d’automne.