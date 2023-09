© La pluie de météores diurne surprendra tous les signes du zodiaque à partir du 28 septembre

La Sextatide sera active jusqu'au 9 octobre et sera visible à l'horizon à l'aube. Elle affectera certains signes du zodiaque.

Bélier

Signe du zodiaque du 21 mars au 19 avril

Vous pourrez faire de grands projets pour un avenir proche et vous y tenir car vous aurez un bel avenir. Ne laissez pas les commentaires négatifs vous faire douter de vos objectifs et, surtout, de vos capacités à les atteindre en peu de temps.

Taureau

Signe du zodiaque du 20 avril au 20 mai

Vous serez impliqué dans un désordre de couple parce que vous souhaitez apporter de l’aide à l’une des parties. Même votre réputation en sera affectée, car on dira beaucoup de choses sur vous qui sont complètement fausses. Et c’est précisément à ce moment-là que vous reconnaîtrez qui sont vos vrais amis. À lire 5 conseils des astres pour attirer l’argent et la chance durant l’automne, selon l’astrologie orientale

Gémeaux

Signe du zodiaque du 21 mai au 20 juin

Vous traverserez un moment critique pour l’argent, mais vous ressentirez les sublimes caresses de la vie lorsque vous trouverez de l’argent dans la rue. Ce sera l’aide céleste dont vous aurez tant besoin. Vous pourriez vous sentir mal parce que vous vous mettrez à la place de l’autre personne. Mais ce sera l’occasion pour vous de lui rendre un grand service plus tard.

Cancer

Signe du zodiaque du 21 juin au 22 juillet

Si vous le dites, vous y réfléchissez ces jours-ci, vous ne pourrez pas le faire plus tard et vous devrez avaler chacun de vos mots lorsque vous voudrez vous plaindre. Vous pouvez vous exprimer, mais ne laissez pas les émotions prendre le contrôle, mais utilisez plutôt la raison et l’empathie.

Lion

Signe du zodiaque du 23 juillet au 22 août À lire Quel signe du zodiaque deviendra millionnaire ? La réponse des astrologues

Vous n’aurez d’autre choix que de vous endetter pour résoudre un problème de dernière minute qui surviendra avec un de vos proches. Essayez de payer cette dette le plus tôt possible, car cela peut vous entraîner de graves conflits avec des personnes violentes.

Vierge

Signe du zodiaque du 23 août au 22 septembre

Des temps difficiles arrivent en amour, car il y aura de nombreuses disputes sur des situations vécues dans le passé et qui n’ont jamais été résolues. Maintenant, ils sont de retour et font beaucoup de dégâts. Vous aurez deux options : le réparer, mais il y aura une grosse blessure ; ou sortez de là et commencez votre vie seul.

Balance

Signe du zodiaque du 23 septembre au 22 octobre

Faites attention à votre santé, car ces derniers temps, ces maux de tête vous disent que vous devriez arrêter de penser, qu’une pause est nécessaire pour vous détendre et que déléguer des responsabilités doit être parmi les solutions à vos problèmes.

Scorpion

Signe du zodiaque du 23 octobre au 21 novembre

Au travail, vous passerez d’excellentes journées, qui seront accompagnées de conversations et de réunions bonnes et productives au cours desquelles vous exprimerez votre point de vue et serez bien accueilli par vos collègues. Vos stratégies auront des résultats positifs en peu de temps.

Sagittaire

Signe du zodiaque du 22 novembre au 21 décembre

Vous découvrirez un mensonge, selon lequel ils ont regardé votre visage stupide pendant tout ce temps et la bête qui vit en vous émergera et tout deviendra pire. Faites attention à vos propos car l’essentiel à partir de ce moment sera de préserver votre image, pour que le monde découvre qui est le vrai menteur.

Capricorne

Signe du zodiaque du 22 décembre au 19 janvier

Vous allez devoir vous concentrer davantage sur ce qui vous intéresse et arrêter de rêver. Agissez, car vous êtes dans le meilleur moment de vos dernières années et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps. Essayez de faire tout ce que vous voulez, car si cela ne fonctionne pas, vous ne resterez pas dans l’incertitude.

Verseau

Signe du zodiaque du 20 janvier au 18 février

Un nouveau départ vous surprend, car vous aurez l’occasion de vendre certaines choses et vous verrez qu’elles seront très demandées. Vous découvrirez un pubis qui n’est pas captif et qui sera désormais le vôtre. Votre enthousiasme vous fera travailler dur pour l’obtenir.

Poissons

Signe du zodiaque du 19 février au 20 mars

Vous laissez tout de côté parce que vous avez peur de croire en vous, de voir et d’apprécier votre potentiel. Si tant de gens vous disent cela, ce n’est pas parce qu’ils veulent vous faire un compliment, mais plutôt parce que tout cela est réel. Ils valident ce que vous faites avec le plus grand soin.