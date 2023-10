© Prédictions 2024 : voici ce qui se passera pour votre signe astro l'année prochaine, selon l'astrologie

Soleil ou ascendant en Bélier.

L’année commence avec Mars en Sagittaire, selon l’astrologie. Ce qui apporte alors expansion, voyages et possibilité de se regarder sous un angle plus large. La visite du Nœud Nord et de Chiron dans votre signe pour cette année est une invitation à évoluer spirituellement. Cela aide aussi à vous affirmer dans votre désir personnel et à vous encourager à faire les sauts nécessaires pour grandir, au-delà des défis, des douleurs ou des peurs ancestrales que vous ressentez ils descendent.

L’intelligence émotionnelle de cette année est d’intégrer l’énergie des amitiés, des partenariats, des couples… en négociant et en concluant des accords, le partage facilite le chemin de la vie.

Soleil ou ascendant en Taureau.

L’année commence avec Vénus en Sagittaire, selon l’astrologie. Ainsi, notre regard se tourne vers l’extérieur, vers l’expansion. La visite de Jupiter dans votre signe et la conjonction avec Uranus (21 avril) vous laisseront sûrement beaucoup d’énergie pour vous ouvrir à des objectifs qui élargissent le sens de votre vie et vous fixent de nouveaux objectifs.

Uranus continue de proposer des changements inattendus qui vous font grandir et évoluer à un niveau quantique. L’intelligence émotionnelle de cette année est d’accompagner les changements, et non de résister au mouvement ou à la proposition du ciel. Laissez-vous surprendre par la nouveauté et soyez libre. Cherchez à générer vos espaces de plaisir et de plaisir. À lire Eclipse solaire annulaire : ces signes seront les plus touchés par ce phénomène

Soleil ou ascendant en Gémeaux.

Cette année commence avec votre dirigeant rétrograde en Sagittaire, selon l’astrologie. Profitez-en alors pour réfléchir aux nouveaux objectifs à intégrer dans votre vie. C’est le bon moment pour se lancer, se concentrer et avancer. Mercure passera plus de temps dans les signes du feu au cours de son voyage, ce sera donc un très bon moment pour vous inspirer, afficher votre envie, tout votre éclat et votre savoir personnel.

Perfectionner l’art de la communication. L’intelligence émotionnelle de cette année est d’être capable de se connecter positivement à votre esprit, de ne pas disperser l’énergie dans la vague de pensées qui ne vous mènent nulle part.

Soleil ou ascendant en Cancer.

Cette année commence avec la Lune en Vierge, selon les prédictions de l’astrologie. Vous serez donc empathique et inspiré par les besoins des autres. D’autre part, vous pourrez apporter votre nutrition à ceux qui en ont besoin. S’accepter vulnérable et sensible est toujours une formule gagnante. Prenez soin de vous et de ceux que vous sentez apprécier et valorisez l’amour que vous leur donnez.

Mettez à l’ordre du jour les projets auxquels vous souhaitez prêter attention pour qu’ils grandissent. L’intelligence émotionnelle de cette année réside dans votre capacité à vous connecter à vos cycles et à vos rythmes personnels qui nécessitent du temps et des soins. Observer la Lune et connaître ses phases peut vous apporter de nombreuses informations.

Soleil ou ascendant en Lion.

Cette année commence par un dialogue fluide entre le Soleil, la Lune et Jupiter. Cela vous apporte alors de la concentration sur votre projet, de la confiance et des outils pour pouvoir ramener votre désir sur terre. Sachez que vos rôles font partie du jeu et que plus vous êtes connecté à votre flux créatif, plus vous aurez d’opportunités de développer et d’élargir vos capacités. À lire Les 3 signes du zodiaque qui sont destinés à ne jamais trouver l’amour

Votre force réside dans le leadership, selon l’astrologie. Soyez alors encouragé à inspirer et à partager votre génie personnel. L’intelligence émotionnelle de cette année, c’est d’être capable de contacter votre passion. Ne pas vous laisser influencer par le monde extérieur vous rend plus fort et vous donne du pouvoir. Vous êtes l’actrice principale de votre vie.

Soleil ou ascendant en Vierge.

Cette année commence avec la Lune dans votre signe, d’après l’astrologie. Vous serez donc très connecté à vos besoins et à ceux de votre environnement. Un trigone qui se produit dans le ciel vous donne la force et l’inspiration nécessaires pour vivre une année bien remplie.

Mercure, votre dirigeant, rétrogradera en signes de feu et vous définirez donc de nouvelles passions et inspirations. Saturne en Poissons vous donnera de l’ordre et vous inspirera au travail. L’intelligence émotionnelle de cette année consiste à trouver un nouveau rituel qui vous connecte à votre essence. L’écriture peut être votre grand allié pour équilibrer vos pensées au quotidien.

Soleil ou ascendant en Balance.

Cette année commence avec votre Vénus en Sagittaire, d’après l’astrologie. Il y aura donc une impulsion positive pour profiter, partager des voyages, sortir et trouver de nouvelles personnes qui vous inspirent. Le Nœud Sud passant par votre signe amène alors une réflexion sur vos véritables désirs et jusqu’où céder pour partager avec votre partenaire, vos amis et vos sociétés.

Recherchez l’harmonie dans vos espaces qui sont toujours la clé de votre inspiration et de votre plaisir. L’intelligence émotionnelle de cette année consiste à se regarder honnêtement et à dire ce que l’on veut vraiment. Ne vous sentez pas jugé parce que vous voulez être différent et vous pouvez toujours négocier votre position.

Soleil ou ascendant en Scorpion.

Cette année commence avec des changements, puisque votre dirigeant Pluton traversera les dernières étapes du Capricorne. Fin janvier, vous pourrez ressentir pleinement la force de l’énergie du Verseau qui apporte innovation, futurisme, travail d’équipe et réseautage. Votre niveau mental peut faire un bond, ne vous accrochez pas aux paradigmes et être encouragé à regarder beaucoup plus loin.

La transformation sera une constante pour le monde et vous avez beaucoup de matériel à apporter. L’intelligence émotionnelle de cette année est d’être capable de travailler en synergie, en s’abandonnant au processus visant à accroître votre pouvoir personnel sans vouloir contrôler. D’après l’astrologie, faites alors confiance au grand réseau.

Soleil ou ascendant en Sagittaire.

Cette année commence avec Jupiter en Taureau, une année révolutionnaire puisqu’en avril elle sera en conjonction avec Uranus. De nouvelles pistes viendront, plus innovantes et supérieures, pour savoir où aller. Jusqu’en mai, l’énergie taurine vous invite à vous demander quels sont vos besoins essentiels.

Ensuite, les Gémeaux entreront en jeu, ce sera donc une belle opportunité de s’abandonner aux changements, d’intégrer de nouvelles visions, de jouer avec soi et avec les autres. L’intelligence émotionnelle de cette année consiste à abandonner les croyances figées, à s’encourager à être curieux et à regarder partout. Vous voudrez peut-être changer de cap.

Soleil ou ascendant en Capricorne.

Cette année commence avec votre Soleil dialoguant de manière fluide avec la Lune et Jupiter. Vos idées seront donc très bien projetées, avec force et bon sens pour pouvoir atteindre vos objectifs. Saturne, qui transite par le signe des Poissons, vous invite à penser au-delà, à voir les signes de la vie, à lire de la poésie et à vous émouvoir, à vous promener dans la nature et à profiter du paysage.

La proposition sera de produire différemment, d’oser déconstruire, selon l’astrologie. L’intelligence émotionnelle consiste à être encouragé à approfondir votre sensibilité, votre pouvoir intuitif et aimant. Fixez-vous des objectifs souples qui vous permettent de vous explorer différemment.

Soleil ou ascendant en Verseau.

Cette année commence avec Uranus dialoguant avec des planètes transpersonnelles. Vous serez donc un canal d’information, de transformation et de changement. Au mois d’avril, avec la conjonction d’Uranus avec Jupiter, vous vous retrouverez sûrement en expansion de forces créatrices et innovantes, liées à la Terre Mère et à ses soins.

Pluton vous rendra visite pendant quelques longues années. Ce sera alors un voyage lent et beaucoup de transformations, d’après l’astrologie. L’intelligence émotionnelle de cette année consiste à être capable de se connecter à vos besoins, en vous accordant ce temps de qualité pour votre alimentation. Les routines vous maintiennent au sol et vous aident à voler plus haut.

Soleil ou ascendant en Poissons.

Cette année commence avec une certaine confusion au niveau de la communication, d’après l’astrologie. Profitez alors de votre pouvoir intuitif pour lire entre les lignes. Saturne, qui est dans votre signe, peut vous faire sentir austère ou un peu limité dans votre expression créative. Cependant, ce sera une année propice pour matérialiser votre art et ne pas disperser les énergies.

Neptune continue de vous inviter à rester connecté à la source de l’amour et de l’empathie envers l’humanité. L’intelligence émotionnelle de cette année est liée à la discipline pour pouvoir déployer toute votre richesse spirituelle. Le yoga ou la méditation peuvent aider à établir une connexion transcendantale.