© Les conseils des astres pour éviter la malchance durant les derniers jours de septembre

Si vous croyez à l’astrologie, il est important que vous prêtiez attention à ce que les astres veulent vous dire. Comme vous le savez, chaque signe du zodiaque a ses vertus, mais aussi ses défauts. Ils ne sont pas nécessairement des signaux d’alarme, mais il faut les modérer. Et ce, surtout si vous ne voulez pas avoir de problèmes ou attirer la malchance pendant les derniers jours de septembre. Nous détaillons ici ce que les signes du zodiaque devraient éviter de faire pour bien terminer le mois.

Personne n’est parfait, et l’astrologie le sait aussi. C’est pourquoi certains défauts des signes du zodiaque varient en fonction de leur élément naturel. Par exemple, les signes d’eau ont tendance à être têtus et fermés à l’écoute ou à l’acceptation d’idées autres que les leurs. Les signes de feu, quant à eux, ont tendance à être très capricieux et à aller parfois trop loin dans leur passion. Les signes d’air ont tendance à être très volatiles et détachés, tandis que les signes de terre ont tendance à être très timides ou introvertis.

Voici les comportements que les signes du zodiaque devraient éviter durant cette dernière semaine de septembre. Cela, afin de ne pas avoir de malchance ou d’attirer des conflits avec d’autres personnes. Il faut considérer ce que l’astrologie vous dit afin de dire au revoir à ce mois et de commencer octobre avec la bonne attitude. Voici le « talon d’Achille » dont les signes doivent tenir compte, surtout ces jours-ci. Éloignez les mauvaises énergies !

Bélier : du 21 mars au 19 avril

Vous avez un tempérament compétitif et cette dernière semaine de septembre vous devrez faire particulièrement attention. Ne soyez pas impitoyable avec votre équipe de travail, car la relation de travail pourrait en être durablement affectée. Avant la fin du mois, vous devez faire attention à vos manières enfantines et capricieuses. Si vous ne le faites pas, vous attirerez la malchance. De plus, vous pourriez vous exposer à de sérieuses réprimandes de la part de vos supérieurs sur le lieu de travail. À lire 3 signes du zodiaque devront relever un grand défi pendant le reste du mois

Taureau : du 20 avril au 20 mai

Un de vos défauts, qui va s’accentuer ces jours-ci, est que vous voulez toujours avoir raison. Et ce, même si ce n’est pas toujours le cas. Donc, être aussi têtu ces jours-ci pourrait porter malheur dans vos relations avec les autres, les rendant sérieusement bouleversés. Pour éviter cela, il est important que vous restiez calme et que vous ayez beaucoup de volonté pour ne pas vous laisser entraîner à défendre quelque chose.

Gémeaux : 21 mai au 20 juin

Cette dernière semaine de septembre, vous devez faire attention à votre jalousie, et vous avez tendance à fouiner sur le téléphone portable de votre partenaire, alors évitez-le à tout prix pour ne pas attirer la malchance dans votre relation. Si vous le découvrez, votre partenaire pourrait se sentir trahi et très en colère parce que vous examinez ses informations personnelles, ainsi qu’avec tristesse de confirmer que vous ne lui faites pas confiance. Si vous ne souhaitez pas avoir une discussion épique, ne cédez pas à la curiosité.

Cancer : 21 juin – 22 juillet

L’astrologie sait que vous êtes un être plein d’amour qui aime aussi le montrer, mais parfois, tant de miel rend les gens autour de vous écoeurants. Si vous ne voulez pas attirer la malchance durant cette semaine avec votre famille et vos proches, mieux vaut éviter de vous montrer collant, surtout lors d’occasions décalées. De nos jours, vous devrez apprendre que vous n’avez pas besoin d’être attaché à une personne pour lui montrer que vous vous souciez de vous.

Lion : 23 juillet au 22 août

Votre talon d’Achille, surtout en cette fin de mois de septembre, est votre obsession pour les réseaux sociaux. Il est important de garder à l’esprit que vous n’avez pas besoin de validation des autres sur ces plateformes numériques. Évitez de vous sentir blessé ou en insécurité face aux commentaires qui pourraient vous être adressés sur Internet. Éloignez-vous de la malchance et travaillez plutôt sur votre confiance en vous et votre amour-propre.

Vierge : du 23 août au 22 septembre

Votre plus gros problème ces jours-ci, ce sont les attentes élevées que vous imposez aux autres, notamment dans le domaine de l’amour. Même si vous aimez vraiment la personne avec qui vous sortez, il est probable que vous lui trouviez toujours un défaut. Vous pouvez aussi penser qu’elle n’est pas à la hauteur de vos standards. Si vous ne voulez pas attirer la malchance et l’éloigner pour toujours, essayez d’être plus gentil dans vos relations avec les autres. Les gens ont des sentiments et peuvent être affectés par ce que vous leur dites. À lire 3 signes termineront septembre avec de l’argent et de nouvelles opportunités grâce à la super lune

Balance : du 23 septembre au 22 octobre

Votre plus gros défaut est que vous voulez toujours plaire aux gens de manière excessive. Dans l’intérêt d’avoir l’approbation de tous, vous pourriez finir par faire des compromis ou faire quelque chose que vous ne vouliez pas et cela perturberait votre paix. Vous n’êtes pas obligé de plaire à tout le monde tout le temps. Si vous ne voulez pas attirer la malchance en faisant quelque chose que vous ne vouliez pas, concentrez-vous mieux sur vous-même et apprenez à dire non.

Scorpion : du 23 octobre au 21 novembre

L’une de vos erreurs est de croire que tout ce que vous attendez des gens et tout ce que vous voulez doit se faire à l’instant même. Et votre impatience pourrait vous porter malheur cette dernière semaine de septembre avec les personnes qui vous sont chères. En effet, vous ne pourrez jamais les forcer à agir comme vous le souhaitez. Ils ne peuvent pas non plus accomplir ce que vous voulez dans les délais que vous leur avez fixés. Cela pourrait les amener à s’éloigner soudainement de vous.

Sagittaire : 22 novembre au 21 décembre

Votre plus grand problème, provoquant votre malchance, est d’être instable. Cela pourrait vous porter malheur en amour, car un jour vous voulez être avec votre partenaire et vous donner à fond. Mais un autre jour vous n’êtes pas sûr de vouloir poursuivre la relation. Cette attitude pourrait finir par lasser votre « moitié ». Elle pourrait mettre un terme à la relation avant la fin du mois de septembre. Il est important de trouver un équilibre dans votre vie pour savoir ce que vous voulez vraiment.

Capricorne : 22 décembre au 19 janvier

Votre plus grand défaut est de vouloir préserver votre réputation et votre bonne réputation avant tout. De plus, vous vous souciez beaucoup de la façon dont vous êtes perçue par vos pairs. Cela vaut surtout en ce qui concerne la malchance dans votre carrière professionnelle. Dans le domaine de l’amour, soyez prudent car vous vous soucierez davantage que les gens vous perçoivent comme » heureux » avec votre partenaire sur les médias sociaux. Et ce, même si la réalité est très différente. Vous n’avez pas à continuer à prétendre que vous vous sentez bien dans cette relation. Vous devrez prendre une décision.

Verseau : du 20 janvier au 18 février

Ce signe est naturellement génial, mais il a tendance à être vaniteux et pétulant. De sorte que son attitude arrogante et ses airs de bon père de famille pourraient rebuter les autres. Et ce, en particulier ceux qui sont les plus proches. Si vous voulez éviter d’attirer la malchance, ne faites pas d’affront et n’étalez pas vos mérites. En effet, votre attitude extravagante ne sera pas forcément comprise par tout le monde.

Poissons : du 19 février au 20 mars

Une trop grande sensibilité pourrait vous porter malheur, surtout cette dernière semaine de septembre. Les personnes qui vous aiment sont réceptives à vos émotions. Néanmoins, elles n’ont pas à supporter vos changements d’attitude ou à être trop dociles pour vous dire vos vérités. Souvent, vous avez tendance à vous victimiser, à pleurer ou à mal supporter ce que les autres vous disent. Attention à ne pas tomber dans ce genre d’attitude, au risque d’attirer la malchance.