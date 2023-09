© 3 signes du zodiaque connaîtront les jours les plus prospères jusqu'au 1er octobre

L’astrologie incite 3 signes du zodiaque à rêver en grand et à profiter de l’énergie planétaire. Jusqu’au 1er octobre, le Cancer, le Scorpion et le Capricorne recevront un appel de l’univers. Ils vont alors faire un pas vers leurs objectifs les plus souhaités.

Selon les prédictions astrales, la dernière semaine de septembre arrive avec une énergie bienveillante. Et même si elle impactera tout l’horoscope avec sa sagesse cosmique, ces 3 signes du zodiaque recevront les meilleures opportunités.

Les transits les plus notables de la semaine sont la rétrogradation de Jupiter en Taureau et la pleine lune en Bélier. Les deux mouvements planétaires auront un impact significatif sur le zodiaque.

Un astrologue de YourTango l’explique ainsi : si vous êtes un signe de terre, vous devez être prêt à réaliser des rêves inachevés et des opportunités perdues du passé. Si votre signe est un signe d’air, le cosmos conseille une approche plus prudente en matière de finances et de budgétisation. À lire Septembre et la Lune croissante affecteront la chance financière de 5 signes

Pour les signes de feu, leurs décisions audacieuses auront un impact durable. Et les signes d’eau doivent être encouragés à rechercher du soutien et à collaborer avec les autres pour manifester leurs rêves.

Découvrons ci-dessous ce qui attend les 3 signes du zodiaque avec les meilleurs horoscopes jusqu’au 1er octobre 2023.

Cancer : la clé est la patience

La patience est essentielle pour ce signe du zodiaque, surtout lorsqu’il s’agit de rancunes passées. Le karma est à vos côtés et vous offre la possibilité de grandir et de guérir. Les bienfaiteurs astrologiques Cérès en Scorpion et Chiron en Bélier vous encouragent à garder l’esprit ouvert. Adoptez des perspectives différentes et ne laissez pas les erreurs du passé définir votre avenir.

Pensez à effectuer un rituel de gratitude cette semaine, en reconnaissant les belles leçons que la vie vous apporte, a recommandé l’astrologue.

Scorpion : faites confiance à vos décisions

Ce signe du zodiaque doit faire confiance au chemin qui l’attend. L’univers soutient vos efforts en ouvrant la voie à de belles résolutions. Continuez alors à travailler dur tout en laissant le destin opérer sa magie. Acceptez les différentes expériences et rencontres qui se présentent à vous, car elles contribuent à votre croissance et à votre transformation.

L’astrologue suggère à votre signe du zodiaque d’effectuer une méditation de visualisation. Cela, en tenant une pierre de quartz transparente pour manifester votre avenir. Approche sans attentes permettant à la magie d’opérer. À lire Ces signes risquent d’être millionnaires dans les derniers jours de septembre

Capricorne : opportunités financières

Vos prouesses financières occupent une place centrale. Profitez de l’énergie dans ce domaine de votre vie et envisagez de profiter des opportunités d’investissement. Vous pouvez également mettre en œuvre des stratégies d’épargne prudentes. Au fur et à mesure que la semaine avance, l’alignement céleste favorable indique un début heureux. Cependant, n’oubliez pas que Pluton est toujours dans votre maison, alors restez fidèle à des chemins fiables et évitez les accords douteux.

Passer du temps de qualité avec les frères et sœurs peut fournir de précieuses leçons de vie pour ce signe du zodiaque. Par ailleurs, impliquer les enfants dans vos aventures de création de liens peut amplifier les bénédictions.