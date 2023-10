Découvrez 3 signes de l’horoscope chinois les plus malchanceux

La chance joue un rôle important dans le développement de la vie, et même si certains peuvent considérer qu’il s’agit d’une question de perception, l’horoscope chinois a quelque chose à dire à ce sujet. Dans le zodiaque chinois, composé de 12 signes animaux, certains signes vont tomber encore et encore dans le malheur.

Et toujours d’après l’horoscope chinois, ce n’est pas parce qu’ils sont toujours porteurs d’énergie négative. Il s’agit plutôt de traits et de caractéristiques innés de leur personnalité qui les conduisent dans une spirale de malchance. Nous parlons de ceux qui sont nés dans les années de la Chèvre, du Coq et du Serpent. Pourquoi sont-ils les plus malchanceux selon l’horoscope chinois ? Les experts ont résolu ce mystère dans un rapport publié sur Augustman.com et sont arrivés à ces conclusions.

Chèvre (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Les personnes nées l’année de la Chèvre s’avèrent être les personnes « les plus chanceuses ou les plus malchanceuses ». Cette croyance a persisté et nombreux sont ceux qui pensent que les individus nés de chèvres ont tendance à mener une vie plus difficile que les autres. La perception de malchance associée à ce signe découle des traits attribués à cet animal du zodiaque.

D'après l'horoscope chinois, les chèvres sont souvent considérées comme dépendantes, faibles, timides et indécises. Ils peuvent également montrer une tendance à être facilement influençable, sentimental et pessimiste. Le caractère chinois pour Chèvre est similaire au caractère pour « perte », contribuant ainsi à la perception de malchance associée à ce signe. Certains jeunes couples préfèrent même ne pas avoir d'enfants l'année du mouton en raison de ces croyances anciennes.

Coq (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Les coqs sont connus pour leur dynamisme, leur ambition et leur autonomie. Cependant, la malchance peut parfois éclipser vos efforts, selon l’horoscope chinois. Ils ont tendance à ressentir des émotions extrêmes, allant de hauts enthousiastes à des bas impassibles.

Votre nature directe et critique, combinée à votre refus d’accepter les suggestions des autres, peut entraver votre progression. D’après l’horoscope chinois, surmonter l’arrogance et l’hypocrisie est essentiel pour que les Coqs atteignent leur plein potentiel.

Serpent (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Les serpents se caractérisent par la jalousie et la suspicion qui peuvent décourager les autres d’établir des relations étroites avec eux. Leur nature avare et leurs tendances aux commérages conduisent souvent à une perte d’amitiés et d’opportunités.

Ils ont du mal à apprécier l’excellence des autres et peuvent avoir recours à l’affaiblissement de leurs rivaux. Leur rigidité et leur entêtement peuvent freiner leurs ambitions, malgré leur intelligence et leur sagesse. Les serpents doivent alors faire preuve de flexibilité pour surmonter ces défis, d’après l’horoscope chinois.