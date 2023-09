© 3 rituels pour attirer l'argent et l'amour grâce à la magie de la pleine lune en Bélier

L’événement astral de la nouvelle lune représente une occasion de renouveler vos intentions, de fixer des objectifs et de rechercher la chance dans différents aspects de votre vie. Parmi les objectifs les plus courants figurent notamment la prospérité financière et la recherche de l’amour. Dans cet article, vous trouverez donc quelques rituels de la nouvelle lune de septembre qui visent à améliorer ces domaines.

La magie de la nouvelle lune

Il s’agit d’un moment particulier du cycle lunaire, car la lune se trouve dans la même direction que le soleil et n’est donc pas visible depuis la Terre. Bien que sa luminosité ne soit pas perceptible, son influence sur la vie est puissante selon de nombreuses croyances spirituelles et mystiques. La nouvelle lune est alors considérée comme une période idéale pour semer de nouvelles intentions et de nouveaux projets, ainsi que pour se libérer de vieux schémas et de vieilles habitudes.

Dans ce contexte, les astrologues ont alors développé une série de rituels et de pratiques pour exploiter l’énergie de la nouvelle lune et attirer la chance dans divers domaines de la vie. Et ce, en particulier l’argent et l’amour.

Rituel pour attirer la chance dans l’argent.

Éléments nécessaires : À lire Comment obtenir la meilleure alchimie dans la chambre selon votre signe du zodiaque

Une bougie verte : la couleur verte est associée à la prospérité et à l’abondance financière.

Un billet de banque de la plus haute dénomination de votre monnaie locale.

Un bol ou une petite assiette.

Du sel de mer.

De l’encens de cannelle ou de bois de santal. À lire 3 signes qui vont avoir une grosse surprise grâce à la Lune en Sagittaire

Les bougies vertes sont directement liées à l’abondance.

Marche à suivre pour le rituel :

Allumez l’encens et placez-le dans un endroit sûr.

Lavez-vous les mains et visualisez ensuite la purification et l’attraction de la prospérité.

Sur le billet, écrivez votre nom et la somme d’argent que vous souhaitez attirer.

Placez le billet dans le bol ou l’assiette et saupoudrez-le également de sel de mer.

Allumez la bougie verte et placez-la à côté du bol contenant le billet et le sel.

Pendant que la bougie brûle, répétez une affirmation de prospérité ou une prière qui, selon vous, vous relie à l’abondance financière.

Laissez la bougie se consumer complètement.

Finalement, mettez le billet dans votre portefeuille ou dans un endroit sûr et oubliez-le, confiant que la prospérité viendra dans votre vie.

Rituel pour attirer la chance en amour.

Éléments nécessaires :

Une bougie rose : le rose est associé à l’amour et à l’affection.

Une rose blanche.

Une feuille de papier.

Un bol ou une petite assiette.

De l’huile essentielle de rose.

Comment procéder :

Allumez la bougie rose et laissez-la dans un endroit sûr.

Sur la feuille de papier, écrivez une lettre à la nouvelle lune en exprimant vos souhaits d’amour et de partenaire idéal, en étant le plus précis possible.

Pliez la lettre et placez-la dans le bol ou le plat.

Saupoudrez quelques gouttes d’huile essentielle de rose sur la lettre pliée.

Placez la rose blanche sur la carte et visualisez-vous entouré d’amour et de bonheur.

Laissez ensuite la bougie se consumer complètement.

Après avoir effectué le rituel, emportez la rose blanche avec vous pour vous rappeler vos intentions amoureuses.

Conservez le morceau de papier et croyez fermement que l’amour entrera dans votre vie comme vous le demandez.

L’importance de l’intention et de la foi

Dans le rituel pour attirer la chance en argent et en amour, l’intention et la foi jouent un rôle crucial. Les rituels sont effectivement des outils symboliques qui peuvent vous aider à concentrer vos intentions et vos énergies sur ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Cependant, il est important de se rappeler que la magie réside dans votre propre conviction et détermination.

La Nouvelle Lune de septembre offre un moment propice pour réfléchir à nos objectifs et à nos aspirations, qu’elles soient financières ou sentimentales. Les rituels peuvent alors être un moyen efficace de canaliser vos énergies et d’établir une connexion plus profonde avec vos désirs et vos souhaits.