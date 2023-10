© Voici comment votre signe astrologique chinois peut attirer la chance

Votre horoscope chinois peut vous indiquer comment avoir un bon Feng Shui dans votre maison. Cela, afin que les énergies circulent correctement et que vous attiriez la chance. Pour savoir comment attirer la chance, il est alors essentiel de connaître l’élément qui correspond à chaque signe.

En astrologie orientale, il existe 5 éléments : le métal, le bois, l’eau, le feu et la terre. L’espace qu’ils occuperont dépend d’eux, car ils représentent des caractéristiques et des aspects spécifiques de la vie. Ainsi, lorsqu’on les associe aux signes et aux lieux, ils travaillent ensemble pour obtenir un bon Feng Shui.

Les signes de l’horoscope chinois se regroupent en fonction de leur élément comme suit :

Métal : Serpent et Cheval

Bois : Chèvre, Singe, Coq et Chien

Eau : Rat et Dragon

Feu : Bœuf et Cochon

Terre : Tigre et Lapin

Comment travailler avec le Feng Shui pour attirer la chance

Dans la culture chinoise, il existe un bon et un mauvais Feng Shui. L’une des clés pour savoir lequel vous convient le mieux est votre signe astrologique. Selon le site China Highlights, voici alors comment vous pouvez attirer la chance. À lire Les 2 signes du zodiaque les plus susceptibles de gagner à la loterie en octobre

Rat – 1936, 1948, 1960, 1972, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

L’eau étant votre élément, vous devriez placer un réservoir ou un récipient d’eau au nord de votre maison, de votre bureau ou de votre entreprise. Ainsi, chaque signe peut obtenir un bon Feng Shui.

Bœuf – 1937, 1949, 1961, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

L’élément feu correspond au signe du Bœuf. Pour avoir de la chance, il est alors recommandé d’avoir des ornements en céramique, du matériel d’ornementation fabriqué par le feu.

Tigre – 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

L’énergie de la terre et le Tigre sont parfaitement liés. Pour avoir de la chance, il faut alors ajouter des pots avec des plantes à votre décoration. Si vous plantez un pot à partir d’une graine et que vous en prenez soin, la prospérité sera plus grande pour votre signe.

Lapin – 1939, 1951, 1963, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Son élément, comme le Tigre, est la terre. Mais contrairement au signe précédent, il doit avoir un jade caché dans le pot situé au nord-est pour avoir de la chance.

Dragon – 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

L’élément du Dragon est l’eau et il doit être placé au nord-ouest pour porter chance. Ainsi, de l’eau et des fleurs ou un récipient avec de l’eau et des pierres suffisent. À lire Quel est votre karma, selon votre signe du zodiaque? Nous vous donnons ici la réponse

Serpent – 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La direction de l’ouest est idéale pour le serpent. Et comme son élément est le métal, ce signe devrait alors placer quelques ornements en or ou en argent à cet endroit.

Cheval – 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Le Nord-Ouest est considéré comme l’endroit idéal pour le Cheval, si vous voulez faire fortune. Si c’est votre signe, placez un crapaud en bronze au nord-ouest pour avoir de la chance. Cela s’opère notamment dans votre carrière et votre profession.

Chèvre – 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Le bon Feng Shui de la Chèvre est situé au nord. Et comme le bois est son élément, elle devrait placer une boîte en acajou ou un objet en bois qui fait référence à sa profession. Par exemple, si vous êtes cuisinier, placez une cuillère en bois.

Singe – 1944, 1956, 1968, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

L’ouest est la bonne direction pour les années du Singe en termes de Feng Shui. Pour avoir de la chance, ces signes devraient orner l’ouest de leur maison ou de leur bureau d’une grande plante, presque de leur taille.

Coq – 1945, 1957, 1969, 1981, 1981, 1993, 2005, 2017

La recommandation pour le Coq est de planter des graines dans un récipient en bois. Lorsqu’elles poussent, cela symbolise que des opportunités illimitées arrivent dans votre vie.

Chien – 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Vous devez placer des éléments en bois dans votre maison ou votre bureau pour attirer la fortune et éviter l’eau et la terre. C’est-à-dire que si vous choisissez des branches, ne les placez pas dans un vase avec de l’eau ou sur le sol.

Cochon – 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

L’élément du Cochon est le feu, il est donc nécessaire si vous souhaitez attirer la fortune. Ajoutez notamment des objets en poterie à vos décorations.