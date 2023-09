© Le coup de chance au travail pour 4 signes avant fin septembre

Il existe une opportunité de briller et de conserver leur emploi pour ces signes, ainsi qu'une reconnaissance en résolvant un conflit.

Voir Ne plus voir le sommaire Tigre

Lapin

Serpent

Singe

Septembre est dans son crépuscule et se clôturera en beauté avec la dernière super lune de l’année. La pluie diurne de météores qui donnera de la chance au travail aux signes du zodiaque chinois : Tigre, Lapin, Serpent et Singe.

Tigre

Signe pour les nés dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Avec un emploi : Ils vous incluront dans un projet qui vous ouvrira de nombreuses portes. Et vous pourrez être en contact avec des personnes influentes ou ayant un certain pouvoir, qui sauront enfin vous catapulter vers un meilleur travail, vous il faudra juste avoir un peu de patience.

Sans emploi : C’est une femme qui vous guidera vers votre nouvel emploi, car son sexe perçu lui fera présumer qu’il y a une très bonne opportunité pour vous, alors croyez-la sur parole, envoyez le CV avec une grande foi, mais sans tomber dans des illusions folles. Si c’est pour vous, tout ira bien. À lire Horoscope chinois : 3 signes qui pourraient être en mauvaise santé en octobre

Lapin

Signe pour les nés dans les années 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Avec l’emploi : Vous profiterez des options que vos patrons vous offriront pour vous améliorer, un plus que vous avez gagné grâce à votre discipline et votre dévouement dans chaque travail que vous effectuez. Cela peut gêner vos collègues, mais ce n’est plus à vous d’y remédier.

Sans emploi : Il est temps pour vous de chercher d’autres moyens de générer un revenu à la maison car vous ne pouvez pas rester les bras croisés en attendant qu’un recruteur vous appelle. N’ayez pas honte si ce n’est pas quelque chose que vous avez l’habitude de faire, mais le travail est digne.

Serpent

Signe pour les nés dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Avec l’emploi : Ils vous demanderont conseil parce qu’ils auront réalisé que vous savez convaincre les clients et les amener à accepter de faire affaire avec vous. Ne gardez pas l’information pour vous, partagez-la car cela vous apportera bien plus de prospérité et d’abondance. À lire 3 signes seront confrontés à de grands obstacles en raison de la super lune

Sans emploi : tout ne se fait pas du premier coup, alors n’abandonnez pas, même si vous êtes découragé. Entourez-vous de personnes optimistes, vous verrez comment vous trouverez rapidement l’emploi. Celui qui s’adapte à vos besoins pour ne pas négliger votre famille.

Singe

Signe pour les nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Avec l’emploi : Parler à un homme de plus de 60 ans vous donnera la clé pour résoudre un problème qui jusqu’à présent désespérait vos supérieurs. Ce sera quelque chose de très évident, mais que tout le monde a négligé. Et c’est vous qui mettrez le doigt sur la tête. Vous serez reconnu pour cela.

Sans emploi : il existe une possibilité d’emploi à court terme. Cependant, si vous performez bien et voyez quel est le potentiel, vous pouvez rester à cette place. Un grand défi vous attend, mais avec un résultat prometteur.