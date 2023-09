© Découvrez l'énergie qu'apporte la saison des éclipses avec la pleine lune en Bélier

Les Pleines Lunes représentent l’opposition parfaite entre le Soleil et la Lune, depuis la position de la Terre. Ils se produisent généralement astrologiquement dans des signes complémentaires opposés. Par ailleurs, ils marquent la fin d’un cycle commencé il y a six mois, avec la nouvelle Lune dans le même signe, à savoir le Bélier.

Le Bélier est le premier signe du zodiaque, le farouche initiateur. Ce signe ouvre notamment les portes des nouveaux chapitres de nos vies. C’est un signe qui n’a pas peur de faire ce qu’il a à faire. Il n’hésite pas à dire la vérité et à oser essayer différentes choses.

Par excellence, le bélier fougueux nous appelle à être audacieux et indépendant, mais aussi un peu colérique. Dans sa basse année, le Bélier est impulsif et pense peu aux autres. C’est pourquoi son opposé est la Balance, initiatrice du nous, complémentaire de deux visions de soi.

Cette pleine Lune marquera l'issue de ce qui s'est passé lors de l'éclipse solaire en Bélier du 19 avril de cette année. Un événement astrologique puissant qui a eu la présence de Pluton, récemment entré dans le signe du Verseau. Ce moment a peut-être ressemblé à une pause, une révélation, un mouvement inattendu ou un changement brusque.

Ce qui s’est ouvert pendant cette éclipse a atteint son point culminant ce 29 septembre.

Nous verrons des résultats et des conséquences dans nos impulsions avec la pleine Lune en Bélier. Et ce, en plus de comprendre quels chemins ont été commencés et où ils nous ont menés.

Quelles choses avez-vous commencé à faire en 2023 ?

Quelles décisions avez-vous prises qui ont changé tout le parcours, qui ont montré des désirs différents en vous ?

Le transit de Mars en Balance face à Chiron en Bélier marquera cette pleine Lune. Ces deux corps célestes nous conduisent à la rencontre avec les autres. Ils nous guérissent ou nous montrent à quel point nous avons guéri. La reconnaissance de nouvelles compétences, accords et manières d’exercer les liens sont le ton de ce mouvement.

Nous ne serons pas exempts de surprises lors de cette pleine Lune en Bélier. En effet, cette pleine Lune sera colorée par le carré exact entre Vénus en Lion et Uranus en Taureau. Ce n’est pas la première fois que nous aurons cet aspect cette année. Mais c’est la dernière, qui sera révélateur de ce avec quoi nous avons pu travailler. Cela, avec la rétrogradation du maître du Taureau et de la Balance.

Nous avons vécu un profond processus d’incarnation de nouveaux désirs, passions et chemins. Ainsi, nous pouvons voir ce que nous voulons et pourquoi nous le voulons. Se demander et douter si les décisions que nous prenons sont correctes, si ce que nous voulons faire pourrait nuire aux autres. Mais nous avons également appris à équilibrer ce qui arrive au monde extérieur, en donnant la priorité à notre monde intérieur.

Cette pleine Lune en Bélier sera le phare de la saison des éclipses

Car elle nous montrera ce que nous avons commencé et vers où nous allons. Il nous dira avec une synchronicité, un mot clé, un signal cosmique. Ce message déclare que ce que nous voulions faire différemment en avril était d'être honnête avec nos sentiments.

Comme à chaque pleine Lune, les émotions sont le point culminant de la situation. Le Bélier est gouverné par Mars, la planète liée à la volonté, à l’action et à la direction. Par conséquent, notre émotion fondamentale pour ce moment paradisiaque est la colère et la rage.

Si vous célébrez votre cinquième anniversaire après cette Pleine Lune en Bélier, vous aurez l’impression que votre vie a une seconde chance. Ainsi, profitez-en avec tout.

On risque d’être beaucoup moins patient. Ce qui peut conduire à une explosion excessive des situations. Les choses qui semblent être des liens ou des vestiges de ceux-ci peuvent nous amener à vouloir couper et fermer. Et ce, d’une manière peut-être pas si aimable.

Prenez soin de ce qui est en attente avec amour et temps. Tout ce qui apparaît sur votre chemin n’est pas un ennemi, et toutes les batailles n’en valent forcément pas la peine. Il est temps de rappeler qu’avant l’impulsion nous avons la possibilité de choisir. La présence d’Uranus fort en cette pleine Lune nous demande de prendre des précautions contre d’éventuels accidents ou risques. Nous devons également veiller à l’escalade de situations de conflit inutiles.