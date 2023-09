© 3 signes seront confrontés à de grands obstacles en raison de la super lune

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Aujourd’hui, la super lune de septembre fait sentir sa présence dans le ciel. Cet événement astrologique est porteur d’une forte charge énergétique pour trois signes du zodiaque, qui devront franchir des obstacles difficiles. Découvrez qui sont ces signes malchanceux et comment vous pouvez vous préparer à les recevoir de la meilleure façon possible. Lisez la suite !

L’astrologie et l’univers sont pleins de surprises chaque mois de l’année, et en ce mois de septembre, les mouvements constants ont déstabilisé chacun des 12 signes du zodiaque de différentes manières, et la plupart du temps, ils ne sont pas prêts pour des changements aussi brusques dans leur vie. Cependant, ils devraient savoir que tout ce qui leur arrive a une raison plus profonde pour sa signification.

La super lune,on la connaît également sous le nom de « lune des moissons » ou « lune du maïs ». Et nous en serons les témoins ce soir. On l’appelle ainsi parce que, depuis la surface de la Terre, elle apparaît plus grande et plus lumineuse que n’importe quel autre jour de l’année. Elle se produit plusieurs fois par an et contient beaucoup d’énergie. Voici les signes qui seront affectés :

Bélier

Vous ne recevrez pas la super lune de manière positive. Nous sommes désolés de vous dire que son arrivée sera très lourde et vous affectera négativement pendant plusieurs jours. Tout ce que vous essaierez de faire tournera mal pour une circonstance ou une autre, alors ne forcez pas. Essayez ces jours-ci d’être calme et paisible, ne faites pas de négociations. Ne planifiez pas non plus de rendez-vous importants si vous ne voulez pas de mauvaise surprise. Soyez prudent, signe du Bélier ! À lire Ces signes recevront de mauvaises nouvelles en octobre à cause de la lune des récoltes

Cancer

Cet événement affectera les relations interpersonnelles de ce signe. Aussi, ne prenez vos distances avec votre partenaire, votre famille et vos amis que pendant la super lune. Vous devrez faire face à de fortes disputes avec vos proches pour de petites choses sans importance. Calmez-vous et clarifiez les situations dès que possible afin qu’elles ne deviennent pas plus importantes et impossibles à résoudre.

Verseau

Les obstacles auxquels vous devrez faire face seront de vous taire pour votre propre bien. Nous savons que vous n’avez pas l’habitude de garder vos opinions pour vous. Mais en cette occasion, il devra en être ainsi, car tout le monde prendra ce que vous direz du mauvais côté. Si vous ne voulez pas une mauvaise interprétation de vos bonnes intentions, il vaut mieux que vous vous réserviez pour ne pas vivre avec d’autres signes.