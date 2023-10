© Ce signes du zodiaque les plus touchés par les éclipses de Soleil et de Lune en octobre

Prévisions d'octobre et pour les signes du zodiaque les plus touchés par les éclipses de Soleil et de Lune, le vôtre est-il sur la liste ?

Octobre est arrivé, et avec lui, une nouvelle vague d’énergie cosmique qui promet de changer le cours de nos vies. Alors que nous laissons derrière nous les derniers vestiges de l’été et que nous nous dirigeons vers l’automne, c’est le moment idéal pour préparer ce que ce mois réserve à chaque signe du zodiaque. À cette occasion nous parlerons des 7 signes du zodiaque les plus touchés par les éclipses de Soleil et de Lune au cours du mois d’octobre.

Eh bien, ce mois-ci apporte toujours l’automne, peu importe à quel point nous essayons de nous accrocher à l’été. Et même si l’année s’est écoulée à une vitesse impressionnante, il reste encore des événements prometteurs en termes d’astrologie. La saison des éclipses revient en force, ce qui signifie que nous devons nous préparer à des événements qui auront un grand impact.

De plus, la grande célébration de Samhain approche, la fête qui marque Halloween, arrivant le 31 octobre. Elle apporte avec elle une série d’énergies mystérieuses et spirituelles. Je vous invite à vous préparer à tous les événements du mois d’octobre qui affecteront les signes du zodiaque. Et ce, y compris les prochaines éclipses de Soleil et de Lune.

Les 7 signes du zodiaque les plus touchés par les éclipses d’octobre

Même si tout le monde ressentira l’influence de cette saison d’éclipses, les signes du zodiaque fixes : Taureau, Lion et Verseau , et les signes cardinaux : Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, seront les plus ébranlés par ces événements cosmiques. Les éclipses de Soleil et de Lune en octobre accéléreront tout ce que nous attendions ou sur lequel nous travaillons. Cela nous conduit alors à des résultats surprenants. Préparez-vous à vivre un grand changement dans votre vie en octobre ! À lire Les 3 signes du zodiaque qui portent chance

Bélier : La force en mouvement

Pour le Bélier, Mars en Scorpion le 12 octobre sera le moment clé du mois. Mars, votre dirigeant planétaire, vous donnera le supplément de vitalité et de détermination dont vous avez besoin. Il faudra cependant vous méfier des pensées jalouses et obsessionnelles qui peuvent surgir durant cette période et rester concentré sur l’action. Ne laissez pas le bien se perdre en vous concentrant sur le mal !

Taureau : Le plaisir de la pleine lune

Les Taureau auront une raison de faire la fête en octobre, alors que Vénus entrera en Vierge. Ces signes du zodiaque améliorera ainsi leurs relations étroites. En outre, votre propre pleine lune en Taureau, qui est également une éclipse lunaire qui vous donnera l’opportunité de profiter de la belle vie et de rechercher le plaisir et la récompense. Ce signe du zodiaque vivra des choses très intéressantes lors des éclipses d’octobre !

Cancer : équilibrer les passions

Le Cancer se retrouvera au milieu des énergies romantiques et passionnées de la Balance et du Scorpion. Cependant, vous devrez contrôler votre nature jalouse, car le Scorpion peut vous amener à des extrêmes émotionnels et drastiques. De son côté, Vénus en Vierge le 8 octobre vous donnera l’occasion d’améliorer vos relations les plus proches et de panser les blessures du passé. Ce signe du zodiaque doit ouvrir son cœur et savourer les sensations d’aimer !

Lion : le pouvoir des opportunités inattendues

Pour le signe du zodiaque Lion, les éclipses d’octobre vont tout accélérer et apporter des opportunités inattendues. Pluton devenant direct le 10 octobre déclenchera une série d’événements qui vous permettront de faire avancer vos ambitions et vos objectifs. La nouvelle lune en Balance, également éclipse, vous donnera le charisme nécessaire pour convaincre les autres. Vous pouvez aussi obtenir des soutiens dans vos nouveaux projets. Profitez de l’énergie positive de l’éclipse de nouvelle lune en Balance !

Balance : il est temps de briller

Les Balance seront dans leur élément en octobre, car le soleil, Mercure et une nouvelle lune brilleront dans leur signe du zodiaque. Et il y aura une éclipse. C’est le moment idéal pour vivre avec élégance et charme, en profitant de dates merveilleuses et d’événements fascinants. Octobre vous apporte un mois plein d’amour et de décisions importantes, vous recherchez un engagement ? Peut-être que le destin vous écoutera ! À lire Voici comment votre signe astrologique chinois peut attirer la chance

Capricorne : Construisez votre propre empire

Avec Mars et Mercure en Scorpion, le Capricorne sera dans un état de manifestation et de croissance. C’est le moment idéal pour ce signe du zodiaque de poser les bases de succès futurs et donner vie à des projets mis en attente. Profitez de l’énergie positive de ces éclipses d’octobre pour manifester tout ce que vous souhaitez !

Verseau : Innover et créer

Enfin, pour le Verseau, Mercure en Scorpion vous donnera l’élan nécessaire pour mettre en pratique vos idées créatives et donner vie à vos innovations. Ce mois d’octobre est l’occasion de vous lancer dans des projets ambitieux et de changer la donne – vous pourriez vous lancer dans l’entreprise de vos rêves ou créer votre propre société ! L’énergie des éclipses d’octobre vous apportera les meilleures opportunités – n’hésitez pas à les saisir !

Octobre promet d’être un mois passionnant et plein de changements, grâce à l’influence de la saison des éclipses et à l’énergie intense du Scorpion. Chaque signe du zodiaque aura son propre lot de défis et d’opportunités à saisir au cours de ce mois. Préparez-vous à ce qui vous attend, apportez votre porte-bonheur avec vous cet automne. Par ailleurs, restez concentré et déterminé pour tirer le meilleur parti de ces énergies cosmiques.