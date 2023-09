© Horoscope chinois: voici ce qui attend les signes en argent et en amour en octobre

Il est temps pour vous de découvrir ce qui attend votre signe du zodiaque en octobre. Tu auras de l’argent ? Trouverez-vous l’amour ? Devrez-vous ajuster vos dépenses en raison de vos dettes ou allez-vous rompre avec votre partenaire ? C’est ce que dit l’astrologie orientale sur votre avenir. Asseyez-vous, lisez les prédictions de l’horoscope chinois et préparez-vous car ce mois-ci sera riche en émotions.

Pour l’astrologie orientale, octobre sera un mois décisif et intense. En effet, plusieurs changements se produiront en matière d’argent et d’amour. Si les choses ne vont pas bien dans vos finances en ce moment, vous pourriez attendre l’arrivée de l’argent et la stabilité économique.

En amour, il est possible que la situation se tende avec votre partenaire. Les énergies de tous les phénomènes astrologiques qui arriveront en octobre vont générer une charge négative. Et cela entourera certains signes. Découvrez ce qui vous attend pour que rien ne vous surprenne !

C’est ce qui attend les signes en argent et en amour pour octobre selon l’astrologie orientale

Signe du rat (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Octobre deviendra un mois inoubliable car il arrivera que vous franchissiez l’étape la plus importante de votre relation. C’est vrai, vous sonnez les cloches de l’église parce que vous êtes engagé. De plus, vous arriverez à l’autel avec l’amour de votre vie. Félicitations et profitez du moment! À lire Pluie de météores et éclipses : les événements qui illumineront le ciel en octobre

Signe du Bœuf (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Selon l’astrologie orientale, des jours de peu d’argent et de nombreuses dépenses vous attendent. Vous devez apprendre à vous gérer pour que ce changement ne vous affecte pas, ni à emprunter de l’argent. Le moins que vous devriez avoir, ce sont les dettes, car elles pourraient s’accumuler et vous submerger.

Signe du Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Des clairs-obscurs vous attendent en octobre : il y aura beaucoup d’argent, mais des problèmes dans votre vie personnelle et relationnelle. Ils se disputeront constamment et auront des divergences, alors prenez-le calmement et essayez de les résoudre par le dialogue.

Signe du Lapin (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

D’après l’horoscope chinois, vous êtes le signe du zodiaque qui aura le plus de chance avec l’argent. En effet, vous recevrez une augmentation de salaire à votre travail qui s’accompagnera d’abondance. Ainsi, nous vous proposons de partager avec vos proches pour que l’univers la restitue deux fois plus.

Signe des Dragons (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Il est temps de mettre les choses au clair avec votre partenaire car son insécurité et sa jalousie vous affectent. Il/elle ne vous fait plus confiance depuis longtemps et en octobre vous devrez prendre la décision importante de rester ensemble ou de vous séparer pour toujours. Pense sagement!

Signe du Serpent (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Prenez soin de votre argent car vous en aurez besoin : dans le futur. Il y aura une période difficile pour laquelle vous devrez être bien protégé financièrement. Alors, économisez tout ce que vous pouvez et préparez-vous. Cela pourrait être lié à une urgence au travail ou dans la famille. À lire 6 signes du zodiaque connaîtront un changement inattendu la 1ère semaine d’octobre

Signe du Cheval (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tout ce qui vous attend, c’est beaucoup de bonheur et une bonne course avec votre partenaire. Vous vous connecterez enfin et vous sentirez aussi amoureux qu’au premier jour. Octobre apportera stabilité et calme à votre cœur.

Signe de la Chèvre (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Vous prendrez une décision très importante qui concerne votre travail et votre argent. Ils vous proposeront un travail dans lequel vous gagnerez plus, mais cela n’a aucun rapport avec ce que vous aimez faire. C’est là que vous devrez réfléchir pour savoir si vous devez rester où vous êtes et aimer ça ou relever ce défi. Tu décides.

Signe du Singe (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Il est temps pour vous de démarrer l’entreprise que vous avez en tête : octobre est le mois idéal pour réussir et commencer ce nouveau chemin du bon pied.

Signe du Coq (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

En amour, tout se passera à merveille car selon l’astrologie orientale, la période de turbulences avec votre partenaire prendra fin pour laisser place à des moments de redécouverte et de passion. Soyez-en heureux parce que vous le méritez tous les deux !

Signe du Chien (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Ne vous inquiétez pas des dettes, mais prenez-en soin car vous pourriez passer plusieurs heures blanches à penser à tout ce que vous devez et à qui. Qu’est ce que tu peux faire? La première et la plus importante chose est que vous ne fassiez plus de dépenses inutiles car ce sont elles qui vous enlèvent votre argent.

Signe du Cochon (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Le signe du zodiaque Cochon connaîtra des jours difficiles au cours du mois d’octobre car ce qui l’attend n’est pas positif en termes d’amour et d’argent puisqu’il y aura des problèmes dans les deux cas : selon l’horoscope chinois, vous ne pourrez pas effectuer vos paiements et vous et votre partenaire vous battrez beaucoup pour cet enjeu économique.