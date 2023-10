© Eclipse solaire annulaire : ces signes seront les plus touchés par ce phénomène

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier:

Samedi 14 octobre prochain, les amateurs d’astrologie, d’astronomie et des signes pourront apprécier dans le ciel un phénomène très attendu. Il s’agit d’une éclipse solaire partielle, également connue sous le nom d’éclipse annulaire de soleil. Elle sera visible dans plusieurs régions d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Europe. En France, elle sera visible entre 11h48 et 15h15.

Lors de cet événement, la Lune se placera entre la Terre et le Soleil. Mais en raison de la distance relative et des tailles apparentes de la Lune et du Soleil dans le ciel, le Soleil ne sera pas complètement obscurci. Au lieu de cela, un « anneau de feu » se formera autour de la Lune. Il laissera un cercle lumineux du disque solaire visible autour de la Lune. D’où l’influence de l’événement dans la vie de certains signes.

Ce type d’éclipse se produit lorsque la Lune est proche de son point le plus éloigné de la Terre sur son orbite elliptique. Elle la fait apparaître légèrement plus petite dans le ciel. De ce fait, lorsqu’elle passe devant le Soleil, elle ne recouvre pas entièrement son disque.

Les éclipses solaires annulaires sont un spectacle fascinant à observer. Mais comme toute éclipse, elles ont une influence sur chaque personne selon l’astrologie. En ce sens, selon l’astrologue mexicaine Verónica Maldonado, créatrice de Life Alchemy, cet événement affectera certains signes du zodiaque. À lire 4 signes auront beaucoup chance au travail avant le 15 octobre

Bélier:

Les personnes gouvernées sous ce signe du zodiaque deviendront autonomes et cesseront de céder à tout pour plaire aux autres au cours de cette saison. Le jour de l’éclipse, vous réfléchirez plus que d’habitude au but de votre vie. Vous aurez l’occasion de renouveler vos rêves en vous libérant des schémas qui ne leur permettent pas d’émerger.

Balance:

Ceux qui se trouvent sous ce signe aérien cardinal connaîtront un nouveau départ le 14 octobre prochain. Cela, grâce à l’éclipse annulaire du soleil. Vous aurez les astres alignés en votre faveur pour prendre les bonnes décisions concernant votre avenir et votre vie en général. Ils auront également une bonne séquence en matière de relations amoureuses.

Vierge:

Chez les personnes gouvernées sous ce signe, ce phénomène astrologique aura une grande influence sur des aspects tels que la créativité et le plaisir. Ils pourront exploiter leurs talents et se connecter avec leur enfant intérieur. Cela, pour avoir une plus grande inspiration et exceller dans leur travail.

Taureau:

Même s’ils ont traversé des moments difficiles et orageux, les personnes nées sous ce signe du zodiaque pourront mettre de l’ordre dans leur vie lors de l’éclipse solaire annulaire. Ils laisseront de côté le chaos et auront une vie plus harmonieuse, pleine de sécurité, de stabilité à tous les niveaux et d’amour.

Cancer:

Les aspects qui auront la plus grande influence de l’éclipse annulaire de soleil pour ces signes du zodiaque sont la stabilité, la sécurité, la confiance et les relations. Selon les experts, lors de cet événement, le Cancer aura le temps d’évaluer l’harmonie de ses interactions avec les autres. Ce signe pourra également voir à quel point elles sont réciproques. À lire Prédictions 2024 : voici ce qui se passera pour votre signe astro l’année prochaine, selon l’astrologie