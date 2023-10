© L'automne apporte fortune et paix à 5 animaux du zodiaque chinois

Voir Ne plus voir le sommaire Rat

L’automne est venu changer la vie des uns et apporter paix et fortune à d’autres. Ce seront trois mois pleins de beaucoup d’énergie positive, de renouveau, de préparation, qui influenceront la chance. L’automne connaîtra également quelques événements astronomiques pour renforcer les bonnes vibrations. C’est notamment le cas pour les deux éclipses du mois d’octobre : une solaire et une lunaire. Pour l’instant, les plus chanceux seront les animaux du zodiaque suivant : Rat, Buffle, Cheval, Coq et Cochon.

Rat

Nés dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Vous rencontrerez des personnes influentes. Les personnes de ce zodiaque devront donc être très sociable ! Cela ne veut pas dire que vous vous montrez quelqu’un que vous n’êtes pas. Mais plutôt que vous soyez affable et profitez de ce moment pour entretenir des relations professionnelles ou d’affaires, qui pourra vous aider plus tard lorsque vous aurez besoin de conseils sur certaines questions financières ou pertinentes.

Bœuf

Nés dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Ce qui semble pour beaucoup inaccessible, ce signe du zodiaque y parviendra ! Vous avez actuellement beaucoup de dynamisme, de motivation et d’enthousiasme.En plus vous en avez assez d’être toujours dans le même lieu de confort et vous testerez vos limites. Certaines personnes vous feront beaucoup de commentaires négatifs pour que vous abandonniez. Mais vous leur resterez sourd et vous atteindrez cet objectif de rêve. N’abandonne pas.

Cheval

Nés dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Chacun des enchevêtrements et des problèmes que vous rencontrez se dissipera petit à petit. Ce signe du zodiaque comprendra que s’il n’y a pas de solution qui vienne de vous, alors il vaut mieux la laisser au Créateur. Vous soulagerez la charge mentale. Il faut juste avoir un peu de patience, ne pas forcer les situations et très bien écouter tout ce qu’ils vous disent pour ne pas faire plus d’erreurs et aussi trouver une issue.

Coq

Nés dans les années 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Vous trouverez l'équilibre entre le travail et l'amour, car ce déséquilibre vous coûte presque cher. Les deux sont importants pour ce signe du zodiaque en ce moment et vous devriez les chérir. Ne les négligez pas, en attendant profitez des bienfaits de votre relation car elle vous apportera la paix dont vous avez besoin au travail et dans ce dernier vous serez très performant car la romance vous dynamise d'une manière incroyable.

Cochon

Nés dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Vous aurez la chance d’être en bonne santé malgré les événements que vous avez vécus dernièrement. Soyez reconnaissant et pour cela, il suffit à ce signe du zodiaque de transformer votre corps en un temple sacré que vous devez respecter. Vous verrez que dans les semaines à venir la joie et la prospérité resteront intactes en vous, mais ce sera essentiellement parce que vous atteindrez un équilibre spirituel et émotionnel.