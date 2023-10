© La pluie de météores apportera l'amour à 4 signes du zodiaque

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Sans partenaire : Vous bénéficierez de beaucoup de soutien de la part d’un grand ami qui vous regarde avec les yeux d’un amoureux. Ses actions conquériront ces signes du zodiaque chaque jour. Et cela sans que vous puissiez vous en rendre compte jusqu’à ce qu’il soit « trop tard ». Vous tomberez amoureux de lui et vous vivrez l’une des meilleures relations amoureuses pour vous deux.

En couple : Vous allez vivre une nouvelle vie avec votre partenaire. Ces signes du zodiaque s’adapteront aux circonstances qui les entourent et auront un instant de remises en question. Vous savez qu’il a raison et vous êtes prêt à lui prouver qu’il a tort. Cela en dira long sur vous.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Sans partenaire : C’est le meilleur moment pour ces signes du zodiaque d’aimer ouvertement. Prenez ce temps pour vous, pour vous revitaliser et profiter de la paix que vous avez en ce moment. Chaque jour est unique et c’est ainsi que vous devez le voir, viser à être meilleur à chaque fois que vous soulevez et vous obtiendrez des résultats positifs pour votre cœur.

Avec un partenaire : La famille est un réseau de soutien très puissant. C’est pourquoi ces signes du zodiaque se sentiront maintenant heureux et calme. Et même si vous ne le voyez pas si souvent, vous êtes sûr que lorsque vous en aurez besoin, vous l’aurez et il le fera. vous soutiennent pour continuer le chemin malgré les vicissitudes.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Sans partenaire : Vous pensiez que vous resteriez célibataire pour le reste de vos jours. Et cela parce que ces signes du zodiaque ont des normes de sélection élevées après des échecs amoureux. Mais cette personne viendra à vous en séduisant votre intellect et exigera également de vous autant que vous. Tout un défi pour les deux.

Avec un partenaire : ces signes du zodiaque découvriront des aspects de votre partenaire qui vous surprendront agréablement, car vous n'attendez pas cela de lui. C'est important car cela signifie que vous n'êtes pas un passe-temps, mais quelqu'un qui veut vous vivre intensément pour une durée indéterminée.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Sans partenaire : Vous passerez des journées incroyables avec ces amis qui vous comprennent et vous comprennent. C’est pourquoi ils sont déterminés à vous présenter l’un de leurs amis, avec votre profil, pour lui servir de Cupidon. Ne les arrêtez donc pas, laissez-les vous aider. Ces signes du zodiaque devront également se donner l’opportunité de rencontrer d’autres personnes différentes.

Avec un partenaire : La meilleure chose qui puisse vous arriver est que cette relation prenne fin. Vous ne le comprendrez pas maintenant, mais le temps vous le fera comprendre. Ces signes du zodiaque méritent d’ailleurs quelqu’un de bien meilleur. Il est donc encore à venir et cette porte doit se fermer et ne plus jamais s’ouvrir.