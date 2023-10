© Les conseils des astres qui contribueront à changer la vie de 5 signes avant 2024

Voir Ne plus voir le sommaire Gémeaux

La dernière partie de cette année 2023 est arrivée. Avec le début du dernier trimestre, qui donnera un nouveau souffle à la vie des personnes nées sous certains signes. Cela inclut les Gémeaux, le Cancer, la Vierge, le Sagittaire et le Verseau.

Les étoiles sont claires dans leur message afin que ces 5 signes réalisent un changement significatif dans leur vie avant l’année prochaine.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Il vous sera nécessaire d’approfondir votre connaissance intérieure car c’est ce qui permettra à ces signes d’avancer à pas de géant dans le reste de l’année. D’autant que vous saurez très bien ce qui peut vous affecter, comment guérir vos blessures émotionnelles et établir les limites. Notamment comment s’aimer et s’accepter davantage, malgré les défauts, sur lesquels il faut aussi travailler pour changer. À lire Argent, chance et amour pour 5 signes grâce à la pluie de météores Orionides

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Le pire ennemi d’une personne est lui-même. Alors arrêtez de vous tromper car cela vous affecte. En voulant nier les réalités, en pensant que tout va passer ou que des situations assez lointaines peuvent se réaliser ne font que faire vivre immergé dans un monde de fantasmes. Au réveil, ce sera très dur et douloureux pour ces signes. Le mieux est d’être honnête avec vous, même si cela ne vous plaît pas.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Si vous voulez réussir au travail, il est vital que vous entreteniez une relation harmonieuse et une communication efficace avec vos patrons. Mais aussi avec vos collègues car ils sont davantage vos alliés. Cela signifie également que ces signes ne doivent rien tenir pour acquis. Consultez et ne supposez rien lors de l’exécution d’une action importante, car cela peut vous causer des ennuis. L’idéal serait de demander.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre À lire 4 signes du zodiaque connaîtront un moment décisif et révélateur en octobre 2023

L’écoute est un grand pouvoir lors d’une conversation. Ce qui vous donne beaucoup d’avantages, car tout ce qui est dit, vous pouvez l’utiliser à votre avantage. Cela permet de raisonner et de répondre correctement, ainsi que de résoudre vos doutes pour ne pas redemander quelque chose qui a clairement déjà été dit. De plus, cela nourrit la confiance de l’autre en ces signes. Et les personnes qui vous parlent se sentiront comprises.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Lorsque vous faites des affaires ou des transactions impliquant de l’argent, ne cessez jamais de prêter attention au langage corporel de l’autre personne avec qui vous effectuez la transaction. Cela peut faire la différence entre être sauvé d’une arnaque ou être victime de la pègre pour ces signes. Les micro-détails des gestes et des mouvements révéleront celui qui veut s’avancer vers vous avec de mauvaises intentions.