© 5 signes recevront de mauvaises nouvelles lors de la conjonction lunaire avec Jupiter

Le dernier trimestre de l’année a officiellement commencé. Et qu’elle meilleure manière de le démarrer qu’avec une conjonction lunaire ce 3 octobre avec la plus grande planète du système solaire ? Jupiter apportera de mauvaises nouvelles pour certains signes, tels que : Taureau, Cancer, Balance, Scorpion et Poissons. Ils devront être très conscients de leur argent, de leurs informations et de leurs relations. Cela pour ne pas vivre de moments amers en ces premiers jours du mois. Beaucoup d’activité astronomique chargent d’ailleurs cette période.

Cette conjonction sera visible à l’œil nu, tandis qu’avec un petit télescope, quatre lunes de la géante gazeuse seront visibles.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Dans la maison de ces signes, il y aura beaucoup d’énergie négative. Elle influencera votre performance au cours de ces journées, car vous aurez des problèmes pour réaliser des actions. Vous serez frustré car vous devrez faire une pause alors que l’idéal est pour vous d’avancer. Et pour cause : votre temps est limité. Le stress généré affectera votre repos, vous dormirez, mais vous vous réveillerez avec peu d’énergie pour affronter tous les problèmes. Une crise de désespoir peut donc tout aggraver. À lire Ces signes recevront une grosse surprise du 3 au 10 octobre, selon l’astrologie

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Vous en avez assez de certains agissements de votre partenaire. Alors toute action minime qu’il fera pendant ces deux jours dérangera ces signes et sera le motif de fortes disputes. De quoi provoquer des propos blessants, voire mettre fin à la relation. Ils n’atteindront aucun point de rencontre, d’autant plus que l’un des deux optera pour le traitement silencieux, ce qui aggravera la situation.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Une personne sera votre pierre sur la voie de la conclusion d’une grande négociation. Elle tentera de la persuader de changer d’avis. Vous devrez donc mettre le pied à terre, modifier votre proposition pour la protéger de toutes parts. Parlez sincèrement et laissez tout couler, en ayant toujours la foi. Les perspectives seront assez compliquées dans cette affaire pour ces signes.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre À lire Chance et argent en abondance pour 3 signes lorsque la Lune et Jupiter se rejoignent

L’argent durera aussi longtemps qu’un soupir pour ces signes. Si vous avez déjà peu, il y a une forte probabilité que vous le perdiez. Vous laissant sans aucune aide pour payer toutes les responsabilités du mois et, en plus, endetté. Vous devrez alors emprunter pour payer jusqu’au prochain versement. Prenez bien soin de vos finances. Les dépenses augmenteront.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Un oubli dans vos réseaux sociaux ou email peut vous laisser sans accès à vos informations. Un lien mènerait ces signes tout droit au désespoir. Non seulement vous ne pourrez pas y accéder, mais ils l’utiliseront pour arnaquer vos amis, votre famille et vos proches, sans que vous puissiez rien y faire instantanément. La meilleure façon d’éviter cela est de demander et de vous assurer que le site est sécurisé avant de donner des informations ou de cliquer sur le lien.