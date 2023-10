© Ces signes sont les plus affectés par la super lune durant la 1ère semaine d'octobre

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier:

Cancer:

Balance:

Capricorne:

Dans la nuit du 29 septembre, nous avons été témoins d’un phénomène astronomique très particulier pour les amateurs d’astrologie. Il s’agit de la Super Lune en Bélier, qui est la troisième et dernière de l’année. Elle représente des changements importants dans la vie de certains signes du zodiaque.

Au cours de cette nuit, la Lune a été observée 7,1 % plus grande et 15,6 % plus lumineuse. En cause : le satellite se trouve à son point le plus proche de la Terre pendant son orbite. Bien que le terme Supermoon soit relativement nouveau, on observe et étudie le phénomène lui-même depuis des siècles. Dans la culture ésotérique et astrologique, on pense que cette phase de la lune rayonne des énergies qui influencent les gens. Selon l’astrologue Chelsea Jackson, rédactrice en chef du portail Elite Daily, quatre signes du zodiaque seront les plus touchés par cette Super Harvest Moon. Cela depuis son observation jusqu’à la première semaine d’octobre.

« La Super Lune des Moissons de septembre se déroule dans le signe cardinal du feu du Bélier, mettant l’énergie, la chaleur et l’ambition au premier plan. Alors que la saison de la Balance a tendance à manquer de sentiment d’urgence (sauf s’il s’agit de flirt et de rencontres), l’énergie du Bélier consiste à poursuivre activement vos propres objectifs et ambitions », note-t-il. En ce sens, l’expert indique également que cette Super Lune invite les gens à cesser de se soucier de l’opinion des autres, mais surtout de ceux nés sous les signes du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne, voici l’explication :

Dans cette période, la pleine lune illumine la maison des activités et des ambitions de ces signes. Leurs relations amoureuses passeront donc au second plan. Ils donneront d’ailleurs la priorité à leur travail et à leurs objectifs professionnels. À lire L’automne apporte fortune et paix à 5 animaux du zodiaque chinois

Les natifs de ces signes ont travaillé dur sur un projet professionnel. Ainsi, elles pourraient bénéficier d’une pause durant cette saison. Une opportunité pour apporter quelques changements et aligner leurs envies personnelles.

Les personnes gouvernées sous ces signes du zodiaque se concentreront lors de ce phénomène sur l’analyse de leurs relations amoureuses. De quoi savoir si elles en valent vraiment la peine ou non. « Vos relations ne devraient pas vous obliger à mettre vos propres désirs de côté. Créez-vous plus d’espace aujourd’hui », recommande l’astrologue.

Enfin, pour les personnes nées sous ces signes du zodiaque, l’expert souligne qu’elles auront un grand désir d’indépendance dans leur foyer, leur famille et leurs affaires privées durant cette saison. Cela leur permettra de s’aventurer vers de nouvelles fins pour sortir de leur zone de confort.