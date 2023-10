© Ces signes auront beaucoup de chance la 1ère semaine d'octobre, selon l'astrologie orientale

Selon l'astrologie orientale, vous serez plein d'énergie et d'optimisme la première semaine d'octobre. Découvrez les signes concernés !

Voir Ne plus voir le sommaire Tigre

Cheval

Singe

Dans l’horoscope chinois, il y a 12 animaux différents et chacun se distingue par des aspects différents. Contrairement au zodiaque occidental, l’horoscope chinois détermine chaque signe en fonction de l’année de naissance, et non du mois de naissance.

C’est pourquoi, en fonction des différentes caractéristiques de chaque signe du zodiaque, l’horoscope chinois vous fournira les outils nécessaires pour que vous puissiez résoudre les échecs et prendre des décisions. Découvrez ci-dessous quels sont les 3 signes qui auront de la chance la première semaine d’octobre, selon l’astrologie orientale.

Tigre

D’après ce que révèlent les prédictions de l’astrologie orientale, on retrouve en premier lieu les personnes nées sous ce signe du zodiaque de l’horoscope chinois. La première semaine d’octobre sera exceptionnellement propice pour le Tigre. Vous vous sentirez plein d’énergie et de détermination, vous permettant de surmonter les obstacles sur votre chemin. En affaires, une opportunité unique pourrait se présenter, vous rapportant des bénéfices inattendus. Aussi, dans votre vie personnelle, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles qui renforceront vos liens familiaux et amicaux.

Cheval

Deuxièmement, les personnes nées sous le signe du zodiaque du Cheval sont placées dans l’horoscope chinois. Au travail, votre créativité et vos compétences seront reconnues. Ce qui pourrait conduire à une évolution majeure dans votre carrière. Financièrement, un investissement antérieur pourrait s’avérer payant et vous réserver une agréable surprise. Globalement, cette semaine vous serez au bon endroit au bon moment. Ce qui vous offrira des opportunités exceptionnelles. À lire Octobre commence par des conseils pour 5 signes du zodiaque grâce à la pluie de météores

Singe

Enfin, nous ne pouvons manquer de mentionner les personnes qui ont le signe du zodiaque Singe comme maître dans l’horoscope chinois. Selon l’astrologie orientale, vous serez plein d’énergie et d’optimisme la première semaine d’octobre. Au travail, vous pourriez recevoir une proposition passionnante ou un projet spécial qui vous distinguera. Vos compétences en communication seront à leur apogée, vous aidant à résoudre tout malentendu dans vos relations personnelles. De plus, vous pourriez rencontrer quelqu’un qui partage vos intérêts. Ce qui pourrait créer une connexion privilégiée.