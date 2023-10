© Ces signes recevront une grosse surprise du 3 au 10 octobre, selon l'astrologie

Voir Ne plus voir le sommaire Balance:

L’astrologie nous permet de savoir pour chaque signe du zodiaque quel sera son destin et qui peut être plus chanceux en fonction de la phase de l’année dans laquelle nous nous trouvons. Cela, grâce à l’énergie astrale et aux moyens de canaliser ces vibrations qu’elle met à notre disposition. Dans cette occasion, nous vous dirons quels sont les chanceux de l’horoscope. Ces derniers commenceront le mois d’octobre avec d’excellentes vibrations et de très bonnes perspectives.

Le signe du zodiaque définit plus d’un aspect de la personnalité de chaque personne dans la roue astrologique de l’horoscope. En astrologie, il y a 12 maisons, chacune représentée par un signe, et elles sont divisées en fonction de la date de naissance. Au mois d’octobre, certains signes du zodiaque auront plus de chance que d’autres. Et aujourd’hui nous allons vous dire qui sont les chanceux qui commenceront la deuxième moitié de l’année avec un bonus de chance qu’ils attendent sûrement.

Balance:

Sans aucun doute, ce signe du zodiaque sera l’un des plus grands bénéficiaires de l’horoscope. En effet, selon le calendrier qui régit l’astrologie occidentale, octobre est le mois au cours duquel ce signe du zodiaque commence sa saison. Et c’est pourquoi la Balance bénéficiera d’un début en les prochains jours du mois chargés d’énergie positive. Il va pouvoir profiter de ces manifestations énergétiques pour atteindre chacun des objectifs qui ont été proposés. Ce mois-ci réserve de belles surprises sur le plan amoureux.

Poissons:

Ce signe du zodiaque de l'élément eau commence le mois d'octobre avec d'excellentes perspectives en matière d'amour et de travail. Ce signe de l'horoscope aura alors un début de mois plein d'énergie positive. Et les projets et liens qu'il souhaite renforcer à ce stade seront en lien avec les bonnes énergies que l'astrologie apporte au poisson de l'horoscope. Sans aucun doute, ce mois sera donc un mois plein de grandes vagues d'énergie et les poissons en seront l'un des plus grands bénéficiaires. Des surprises inattendues arrivent en amour et sur le lieu de travail.

Lion:

Les Lions sont un signe du zodiaque de feu et disposent donc toujours d’une énorme quantité d’énergie. Ce mois-ci renforcera ce supplément d’énergie que possèdent déjà les Lions. Ainsi, ils pourront affronter leurs projets et leurs désirs avec la chance de leur côté. Voilà ce que l’astrologie prédit pour chacun d’eux.

Dans l’horoscope, les Lions se classent parmi l’un des signes les plus puissants et avec l’une des énergies les plus amplifiées. C’est pourquoi cette dose supplémentaire de chance peut être fondamentale pour nombre de leurs activités et désirs. Une belle surprise familiale sera le grand cadeau du mois pour Lion.