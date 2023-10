© Conseils des étoiles pour profiter les chance de la Super Lune début octobre

Le satellite a atteint sa phase maximale vendredi 29 dernier et ses effets sur le zodiaque seront durables, surtout en matière de chance.

Parmi les signes du zodiaque, certains possèdent plus de chance que d’autres. Découvrez dans cet article comment la super lune influence la vie de chaque natif.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Quelque chose que vous devez arrêter de faire maintenant, c’est la procrastination, vous devez faire attention à cette perte de temps que vous rencontrez car elle vous prive d’opportunités. La chance peut vous échapper dans votre vie parce que vous ne profitez pas des minutes comme il se doit.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Vous devez reconnaître que vous critiquez fréquemment ceux qui vous entourent, peu importe si vous ne partagez pas ces critiques avec les autres, la réalité est que vous le faites et ce n’est que le reflet de vous et de vos défauts qui éloignent la fortune. Arrêtez ça maintenant si vous voulez que la chance soit de votre côté.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Dernièrement, vous abandonnez facilement, vous abandonnez dès que les circonstances commencent à se compliquer et c’est très grave quand vous voulez attirer la prospérité, car vous n’êtes pas compatibles. Cette attitude de défaite est une main de mauvaise énergie qui repousse la chance.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Insister sur le fait que tout doit être, être et rester parfait ne fait que vous épuiser et vous consumer complètement, passant ainsi à côté de nombreuses façons de vivre la vie et acceptant qu'elle est imparfaite, qu'il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être modifiées.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Insister sur le fait que tout doit être, être et rester parfait ne fait que vous épuiser et vous consumer complètement, vous privant ainsi de nombreuses façons de vivre la vie et d’accepter qu’elle est imparfaite. D’ailleurs, il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas être changées, comme la chance.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Vous pensez souvent d’abord négativement. Ainsi, vous devez y travailler si vous voulez que la chance soit de votre côté. D’ailleurs, vous attirez avec votre esprit. Faites un exercice simple : essayez de transformer les prémisses de votre journée en une situation positive. Cette mauvaise habitude doit être bannie de votre vie car elle attire la décadence.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Les relations d’amour et d’amitié ne se construisent pas avec jalousie, au contraire, les fondations commencent à céder et les bonnes choses commencent à s’estomper. Vous ne devriez pas harceler vos proches pour vous assurer que vous êtes la personne la plus importante dans leur vie. On finit par les repousser avec tellement de toxicité.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Les excuses repoussent les bonnes choses de votre vie, surtout la chance. Justifier chaque faute signifie seulement que vous n’avez pas tout l’intérêt de vous consacrer avec détermination et soin à certaines circonstances. Tout cela se transmet à l’univers et vous rend la malchance.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Être lié au passé vous empêche de vous concentrer sur l’avenir et de travailler pour lui et, bien sûr, comme il n’y a aucune attirance pour ce que vous voulez, les opportunités vous passent simplement à côté de quelqu’un qui saura en profiter. Puis, plus tard, vous vous plaignez que rien de bon ne vous arrive.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Attendre que la chance vienne à vous et ne pas travailler pour l’attirer est flagrant. Rester assis là en espérant qu’à mesure que vous pensez positivement, les circonstances changeront, parce que vous avez tort, vous ne ferez que provoquer l’austérité et la précarité dans votre vie, qui ne disparaîtront guère.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Les rancunes nourries sont un aimant pour la malchance, car vous suivez votre chemin en distillant du poison envers les autres et en rechargeant les énergies négatives, donc rien de bon ne viendra. Guérir les blessures peut être difficile, mais c’est le meilleur moyen d’attirer la prospérité et la chance.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Résister au changement peut vous faire adopter une vision très fataliste, tout comme ne pas prêter attention aux signes de prospérité que vous devriez suivre pour devenir de mieux en mieux. De plus, vouloir retrouver le confort vous consume et vous vous retrouvez fatigué et au même endroit.