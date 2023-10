© L'impact des événements planétaires d'octobre sur nos vies selon l'astrologie

Alors que nous approchons de l’automne, octobre nous offre la présence d’événements célestes qui marqueront les énergies qui clôtureront 2023.

Avec des alignements planétaires et des transits importants, ce mois promet alors d’être une période de profonde transformation et de renouveau.

Nous vous expliquons ensuite quels seront les événements planétaires les plus importants d’octobre 2023 et comment ils affecteront le cours de nos vies.

Mercure entre en Balance – 4 octobre

Mercure, planète de la communication et de la pensée, entrera dans la Balance sociable. Ce qui signifie alors que nos relations relationnelles deviendront plus diplomatiques et nos discours plus équilibrés. Ce sera donc une période pour partager des idées et des opinions avec empathie et générer une collaboration harmonieuse.

Vénus entre en Vierge – 8 octobre

Octobre se poursuit avec le départ de Vénus du Lion, où elle réveille les passions depuis juin, et évoluera vers une approche amoureuse et relationnelle plus raffinée et harmonieuse lors de son entrée en Vierge le 8 du mois. La diplomatie, la coopération et les liens plus profonds occupent une place centrale dans nos interactions avec les autres. Il est alors temps de passer du drame à la diplomatie, de l’extravagance à l’authenticité.

Pluton devient direct en Capricorne – 10 octobre

Pluton, planète de profonde transformation et de renaissance, reprend son mouvement vers l’avant après une période rétrograde. Ce puissant changement d’énergie soutient alors notre croissance et notre évolution personnelles. Cela nous encourage aussi à affronter nos démons intérieurs et à nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus. L’avancement de Pluton symbolise la guérison et l’autonomisation, ce qui en fait le moment idéal pour se libérer des anciens schémas et embrasser la transformation.

Mars entre en Scorpion – 11 octobre

Mars, la planète de l’action et du désir, revient en Scorpion le 11. Ce sera alors un changement d’énergie capital générant une puissante combinaison d’affirmation de soi, de contrôle, de profondeur, de dynamisme et de passion. Ce mélange laissera aussi un impact durable sur le mois, expliquent les astrologues d’Astrology Answers.

Eclipse solaire en Balance – 14 octobre

La deuxième saison des éclipses de 2023 débute le 14 octobre avec une éclipse solaire en Balance, signe de relations, d’associations et d’équilibres. Beaucoup d’entre nous sont susceptibles de démarrer une relation dans n’importe quel domaine, qu’il soit romantique, amical, professionnel, professionnel, etc. Dans tous les cas, les questions les plus importantes sont le compromis et la négociation.

Mercure entre en Scorpion – 22 octobre

Après son passage par la Balance, Mercure entrera dans des eaux plus intenses lorsqu'il embarquera le 22 en Scorpion. Au cours de ce transit passionnant, nous montrerons une tendance à enquêter, à observer et à approfondir notre compréhension du fonctionnement des choses, avant d'exprimer nos pensées et nos sentiments.

Saison du Scorpion – 23 octobre

À mesure que nous entrons dans la saison du Scorpion, l’énergie cosmique s’intensifie. Le Scorpion, gouverné par Pluton, incarne la résilience et la volonté implacable. Mars, la planète de l’action et du désir, rejoint le Scorpion, enflammant nos passions et nous incitant à affronter de front nos peurs et nos désirs profondément ancrés. Si cette énergie nous renforce, elle nous met également en garde contre d’éventuelles luttes de pouvoir et de possessivité. Exploiter cette énergie de manière constructive peut conduire à une profonde croissance personnelle.

Éclipse lunaire Taureau – 28 octobre

Octobre se termine par une puissante éclipse lunaire en Taureau le 28 octobre. Cette éclipse apporte des changements inattendus et de l’adversité, nous faisant sortir de notre zone de confort. Cela signifie le point culminant de modèles et de thèmes à long terme dans nos vies, clôturant des chapitres importants et ouvrant la voie à de nouveaux départs. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance et de transformation.