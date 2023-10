© Les chanceux, 3 signes qui verront augmenter leur fortune en octobre, selon l'astrologie orientale

Dans le monde de l’astrologie, l’un des plus anciens est l’horoscope chinois et les astronomes attribuent les cinq éléments de la nature chinoise (Terre, Bois, Métal, Feu, Air-Eau) aux cinq planètes. À son tour, grâce à la position des planètes, du soleil, de la terre et de tout autre corps céleste, on peut déterminer l’avenir des hommes. Et il en va de même pour tous les signes du zodiaque.

Concernant signes, les animaux les représentent. Et cela est dû au fait que l’Empereur de Jade organisait une course d’animaux. Ensuite, les gagnants se sont avérés être les représentants du zodiaque.

L’astrologie orientale présente d’énormes différences avec l’astrologie occidentale. En effet, elle attribue les signes en fonction de l’année de naissance et non du jour et du mois de leur naissance. Et le cycle se renouvelle tous les douze ans.

Un autre aspect à souligner est que la théorie du Yin et du Yang le régit. Grâce aux signes, les gens pourront connaître des aspects de leur personnalité et comment ils se comporteront sous différents aspects. Dans ce cas, nous allons mettre en évidence les trois signes qui apporteront de bonnes nouvelles économiques en octobre. À lire Découvrez quels signes auront la chance de leur côté en octobre, selon l’astrologie

3 signes qui augmenteront votre fortune

Cheval

Le premier signe de l’horoscope chinois qui fera augmenter votre fortune à partir du mois d’octobre est le Cheval. Ses représentants sont nés en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Et le plus important se produira grâce à leurs talents et compétences. Ainsi, ils pourront améliorer leurs revenus économiques et cela les amènera à avoir une stabilité financière. Vous pouvez également l’appliquer aux jeux de hasard où vous aurez de la chance.

Cochon

Le deuxième signe appartenant à l’astrologie orientale qui aura la possibilité d’augmenter votre fortune en octobre est le Cochon. Ses représentants sont nés en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, où le point culminant sera la façon dont il fera face à des changements importants. dans votre vie, cela vous sera bénéfique et vous pourrez constater à quel point votre fortune augmente. Cela aura un impact positif sur votre style de vie.

Bœuf

Le troisième signe de l’horoscope chinois qui peut augmenter votre fortune courant octobre est le Bœuf. Ses représentants sont nés en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Et le plus important à souligner est que vous verrez vos revenus tripler. Cela, non seulement parce qu’ils recevront une augmentation de salaire, mais aussi parce qu’ils gagneront à la loterie et sauront investir.