Evitez-la à tout prix ! C’est la couleur d’ongles qui pourrait vous porter malheur en octobre

Cette couleur d'ongles populaire pourrait vous apporter de grands conflits dans le domaine professionnel et romantique.

Avec l’arrivée du mois d’octobre, les designs de nail art les plus scandaleux et amusants de l’année commencent à devenir viraux. Ils incluent tout, des personnages des films d’horreur les plus populaires aux éléments classiques d’Halloween. Ce qui élargit considérablement le spectre des modèles d’ongles disponibles est remarquable. Il existe cependant une couleur qui pourrait vous porter très malheur en octobre 2023.

En général ce mois apportera de très bonnes nouvelles à la plupart des signes du zodiaque. Toutefois, certains spécialistes de l’astrologie ont associé cette couleur populaire, qui est la préférée de nombreuses femmes lors du choix de vernis à ongles séduisants, à de mauvais présages. Cela concerne principalement le domaine professionnel et champs d’amour. Donc, si vous envisagez de vous faire une manucure spéciale ce mois-ci, il vaudra mieux éviter cette couleur dans votre design nail art.

Quels sont les ongles qui portent malheur ?

Bien qu’il soit l’une des couleurs préférées pour Halloween et le Jour des Morts, le rouge est la couleur que vous devriez éviter sur vos ongles. En effet, elle pourrait contribuer à ce que les autres volent votre énergie, notamment sexuelle et émotionnelle. Ce qui peut vous rendre vulnérable aux énergies des attaques qui peuvent aller de l’envie au mauvais œil.

En revanche, il est recommandé qu’au cours de ce mois vous choisissiez de porter de l’ocre jaune dans votre manucure. Cette couleur est associée à l’intelligence émotionnelle, à la ruse et à la sagesse. Des qualités qui vous permettront de résister à l’influence que les autres tentent d’exercer sur vous et vos décisions.

Pourquoi ne devrais-je pas porter des ongles rouges en octobre ?

Ce mois coïncide avec la saison de la Balance, signe qui se distingue astrologiquement par son empathie, sa passion et sa douceur. Toutefois, porter des ongles rouges en octobre peut provoquer des déséquilibres dans votre côté sentimental. Ce dont les gens de votre entourage pourraient en profiter pour obtenir des faveurs de votre part. Ils peuvent même vous faire tomber amoureux sans avoir besoin de vous rendre la pareille de la manière souhaitée.

En général cette recommandation couvre tous les éléments de la roue du zodiaque. Si vous êtes Balance, vous devez absolument exclure cette couleur passionnée de vos options de vernis. En effet, étant un élément très personnel, on peut utiliser les ongles dans des rituels et même dans les amarres. Ce qui prouve leur qualité énergétique. C’est pourquoi il faut toujours trouver un équilibre entre votre personnalité et la signification des couleurs que vous portez sur vos ongles.

Ainsi, le rouge est la couleur des ongles qui, selon certains créateurs de contenu spécialisés dans les prédictions, ne sera pas bonne à porter en octobre. Associée à la passion et au désir sexuel, elle peut contribuer à assombrir vos pensées par ce que votre cœur vous dit. Sans oublier que le rouge en général a généralement une connotation avec l'au-delà. Il qui pourrait même contribuer à des déséquilibres spirituels à la fin du mois. En effet, de nos jours, on croit que des entités d'autres dimensions, bonnes et mauvaises, accompagnent généralement nos ancêtres.