© Les experts révèlent pourquoi il ne faut pas embrasser son chien sur la bouche

Cela semble assez inoffensif. Vous et votre chien êtes nez à nez et vous lui parlez pendant qu’il vous lèche le visage. Ou vous rentrez du travail et embrassez votre chien pour lui dire bonjour.

Cela peut sembler être l’ultime démonstration d’affection. Toutefois, lorsqu’il s’agit de ces baisers, les experts préviennent : soyez prudent avec le chien.

Pourquoi est-ce nocif ?

Neilanjan Nandi, professeur adjoint de médecine à la faculté de médecine de l’université Drexel de Philadelphie, réalise une étude approfondie. D’après son e-mail, la bouche de la plupart des animaux abrite « un énorme microbiome oral de bactéries, de virus et de levures ».

Nandi affirme que la salive du chien contient des protéines. Ces derniers peuvent ainsi aider à nettoyer ou à guérir les blessures. Mais dans un paragraphe intitulé « Pourquoi ne pas embrasser votre chien », elle a écrit : « Il existe certains organismes que l’on ne trouve que chez les chiens et que nous sommes tout simplement pas fait pour tolérer ou se battre. » À lire Découvrez la raison pour laquelle de plus en plus de gens mettent de la cannelle sur leurs portes

Certaines bactéries présentes dans la bouche des chiens sont zoonotiques. Ce qui signifie que les animaux peuvent les transmettre aux humains et provoquer des maladies.

Certaines des bactéries zoonotiques courantes comprennent Clostridium, E. coli, Salmonella et Campylobacter. Elles peuvent provoquer de graves maladies gastro-intestinales chez l’homme. Ce constat vient de Leni K. Kaplan, chargée de cours au service de pratique communautaire au Collège de médecine vétérinaire de l’Université Cornell.

Je ne devrais donc jamais laisser mon chien me lécher ?

Pas du tout.

« Lorsque la salive d’un chien touche une peau humaine intacte, en particulier chez une personne en bonne santé, il est très peu probable qu’elle cause des problèmes, car il y aura très peu d’absorption par la peau », a répondu Kaplan dans un e-mail.

Cependant, la salive du chien et les agents pathogènes peuvent entrer plus facilement dans les muqueuses du nez, de la bouche et des yeux d’une personne. Il est assez rare que des maladies soient transmises de cette manière. Néanmoins, Kaplan a déclaré qu’il était préférable d’empêcher les chiens de lécher ces parties du visage. À lire Quels sont les risques de prendre sa douche tous les jours ? Selon Harvard

John Oxford, professeur de virologie à l’Université Queen Mary de Londres et expert en microbiologie, se penche sur le sujet. Selon lui, il ne permettrait jamais à un chien de lui lécher le visage, a rapporté le Hippocratic Post.

« Il ne s’agit pas seulement de ce qu’il y a dans la salive », a-t-il expliqué. « Les chiens passent la moitié de leur vie à mettre leur nez dans des endroits très désagréables ou à se rapprocher de l’odeur des excréments de chien, leur museau est donc plein de bactéries, virus et germes de toutes sortes. »

Quelles autres maladies peuvent-ils transmettre ?

Dans une pratique appelée coprophagie, l’animal ingère des excréments ou lèche l’anus d’un autre chien. Ainsi, d’autres infections peuvent être transmises, comme les ankylostomes et les ascaris, a ajouté Nandi.

Joe Kinnarney, l’ancien président de l’American Veterinary Medical Association, a déclaré dans une interview qu’une étude estimait qu’un chiot pouvait avoir 20 à 30 millions d’œufs d’ascaris dans son tractus intestinal en une semaine. Il a rapporté que le fils d’un patient qu’il a vu à Greensboro, en Caroline du Nord, a failli perdre un œil à cause d’une infection par les ascaris.

Il est concevable qu’un chien ayant des matières fécales dans la bouche puisse transmettre un parasite intestinal à un humain par l’intermédiaire de sa langue. Mais c’est peu probable, a déclaré dans un courriel Sarah Proctor, professeure adjointe de clinique. Elle est aussi directrice du programme de technologie vétérinaire à l’Université de Californie. Université du New Hampshire.

Le plus souvent, le chien contracte les parasites en ingérant de la terre contaminée. Ces derniers proviennent par exemple du jardin de la maison. Il s’agit de l’endroit où les chiens déposent leurs excréments.

Même le président Obama a évoqué le sujet dans une interview accordée au magazine Wired publiée en août. Selon lui : « Je ne laisse toujours pas Sunny et Bo me lécher parce que lorsque je les promène dans la cour latérale, je vois certaines des choses qu’ils ramassent et « Mon ami, je ne veux pas de ça », a déclaré Obama en riant.

Y a-t-il d’autres dangers ?

Proctor dit que les gens doivent être conscients que tous les chiens ne veulent pas de baisers ou de câlins.

« La plupart des gens ne réalisent pas le langage corporel subtil du chien à travers lequel il exprime sa peur, son stress ou son agressivité », écrit-il. « Placer votre visage devant celui du chien et l’embrasser pourrait entraîner une morsure au visage si vous ne faites pas attention. »