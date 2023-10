© Horoscope d'octobre : le jour de chance du mois pour votre signe du zodiaque

Découvrez le jour le plus chanceux d'octobre en fonction de votre signe, lorsque les alignements planétaires sont porteurs d'opportunités.

Le scénario planétaire d’octobre 2023 prépare des moments de bonheur et de magie pour tout le zodiaque. Cependant, l’horoscope prédit que chaque signe du zodiaque aura un jour de chance. Ainsi, les étoiles seront alignées pour une croissance exponentielle.

L’astrologie indique à votre signe comment profiter des signes de l’univers en vous indiquant le jour exact où vous aurez beaucoup de chance.

Explorons alors les prévisions astrologiques pour découvrir les jours chanceux qui attendent chaque signe du zodiaque en octobre 2023.

Bélier (21 mars au 19 avril)

Le jour de chance de votre signe du zodiaque sera le 12 octobre avec Mars entrant en Scorpion, où vous vous concentrerez sur les ressources et les investissements partagés. C’est le moment idéal pour évaluer votre situation financière, faire le point sur vos sources de revenus et vous assurer que vous êtes pleinement conscient de vos finances personnelles. À lire Les conseils des étoiles pour changer la vie de 5 signes pendant la lune décroissante

Taureau (20 avril au 20 mai)

Votre jour de chance sera le 8 octobre, lorsque Vénus entrera en Vierge dans votre cinquième maison romantique. Vous vous retrouverez d’humeur plus ludique et affectueuse. Profitez du côté le plus heureux de la vie avec des activités créatives et savourant des moments de joie.

Gémeaux (21 mai au 20 juin)

L’opposition avec Neptune le 6 octobre améliore votre intuition et vos capacités imaginatives, ce jour sera donc le plus chanceux pour votre signe du zodiaque, Gémeaux. Profitez donc de ces moments pour vous lancer dans de nouveaux projets et prendre des décisions significatives.

Cancer (21 juin au 22 juillet)

L’éclipse solaire du 14 octobre met en valeur la quatrième maison de racines familiales de votre signe du zodiaque. C’est une invitation à vous libérer des habitudes et des perspectives qui entravent votre sentiment d’appartenance et votre sécurité émotionnelle.

Lion (23 juillet – 22 août)

Votre jour de chance de votre signe du zodiaque sera le 14 octobre avec l’éclipse solaire. Même si cela provoquera une confusion temporaire, cela jettera les bases d’une expression personnelle plus dynamique et efficace. Profitez alors des opportunités de communication ouverte et honnête avec les autres.

Vierge (23 août au 22 septembre)

Le 8 octobre sera votre jour de chance lorsque Vénus entrera dans votre signe du zodiaque. Vous rayonnerez de charme et de beauté, ce sera donc un excellent moment pour être vu et apprécié. À lire Evitez-la à tout prix ! C’est la couleur d’ongles qui pourrait vous porter malheur en octobre

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Votre jour de chance du mois sera le 22 octobre, lorsque Vénus, le dirigeant planétaire de votre signe du zodiaque, formera un alignement harmonieux avec le vaste Jupiter. Cela ouvrira les portes à de nouvelles opportunités et à des récompenses potentielles, notamment dans les domaines liés à votre identité et à votre expression personnelle.

Scorpion (23 octobre au 21 novembre)

Le 10 octobre sera le jour le plus chanceux pour votre signe car Pluton, votre dirigeant planétaire, mettra fin à sa rétrogradation le 10 octobre, vous permettant de reprendre de l’élan et d’avancer vers votre bien-être et vos objectifs personnels.

Sagittaire (22 novembre au 21 décembre)

Le 18 octobre sera votre jour de chance lorsque Jupiter, le dirigeant planétaire de votre signe du zodiaque, formera un alignement favorable avec la charmante Vénus, renforçant ainsi votre grâce et votre attrait social. Vous profiterez ainsi de la chaleur de l’amour de votre partenaire ou dégagerez une aura d’adoration.

Capricorne (22 décembre au 19 janvier)

Vous faites partie des signes du zodiaque les plus chanceux car vous vivrez deux jours propices. Saturne, votre dirigeant planétaire, formera une conjonction harmonieuse avec Mercure le 22 octobre et le Soleil le 24 octobre, donc une troisième semaine du mois vous attend au cours de laquelle vous vous sentirez inspiré pour élargir vos connaissances et augmenter votre confiance en vous. Profitez des opportunités d’apprentissage pour briller à votre manière.

Verseau (20 janvier au 18 février)

Saturne, votre dirigeant planétaire traditionnel, établira une connexion positive avec le Soleil le 24 octobre, votre jour de chance. Cela vous donne la possibilité de reconnaître votre estime de soi et la valeur qu’elle apporte au travail.

Poissons (19 février au 20 mars)

Le jour du mois le plus chanceux pour votre signe du zodiaque est le 14 octobre avec l’éclipse solaire mettant en valeur votre huitième maison, qui régit les ressources partagées, l’intimité, les tabous et les possessions des autres. Votre point de vue sur les relations profondément engagées subira alors une transformation positive.