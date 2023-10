© Octobre 2023 marquera le début d'une nouvelle étape pour 4 signes du zodiaque

Une nouvelle étape attend 4 signes du zodiaque en octobre 2023. Selon l’astrologie, ce mois est transformateur pour tout l’horoscope, cependant, si votre signe est Vierge, Balance, Scorpion ou Sagittaire, les planètes prédisent que vous aurez le signe le plus radical changement.

Octobre de cette année se caractérise par l’accueil des deux dernières éclipses de l’année, la première sera celle du soleil et nous l’attendons le 14 du mois, tandis que la seconde sera celle de la lune le 28 octobre.

Les éclipses en astrologie parlent de transformations, de fins et de débuts de grands chapitres de nos vies. Apprenons ci-dessous comment ces énergies, combinées à d’autres aspects planétaires, affecteront la vie des signes du zodiaque de la Vierge, de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire.

Vierge : vous entrez dans une étape de confiance

Un de ces 4 signes du zodiaque est la Vierge. Si vous appartenez à ce signe, cette prochaine étape de votre vie signifie votre temps pour briller et entrer dans votre vrai moi. En vous lançant dans l'automne, vous vous sentirez majestueux et confiant.

La vie a ses hauts et ses bas, mais vous atteignez un nouveau sommet dans votre croissance personnelle. Acceptez ce changement en effectuant des ajustements externes qui reflètent votre transformation interne. Qu’il s’agisse d’un col roulé élégant, d’un costume d’Halloween extravagant ou d’un relooking, vos choix extérieurs reflètent votre voyage intérieur.

Les natifs de ce signe du zodiaque seront plus calmes, plus sûrs d’eux et pleinement présents dans l’instant présent, prêt à embrasser les aventures de la vie.

Balance : vous libérez des émotions cachées

Le nouvel épisode que vous vivrez en octobre parle de trouver votre voix et d’exprimer des émotions que vous avez gardées cachées pendant des années. C’est comme si vous aviez découvert les secrets du dialogue d’un thérapeute, vous permettant d’exprimer vos sentiments et vos désirs avec une nouvelle clarté.

Vous vous adaptez en vous conformant à vos propres besoins et en prenant des décisions qui honorent votre véritable personnalité. Ce voyage de découverte de soi n’est pas égocentrique. Pour ce signe du zodiaque, c’est une étape cruciale vers une meilleure compréhension et un meilleur soutien aux autres.

Scorpion : adaptation et nouvelles habitudes

Vous abordez cette étape en craignant les défis et les souffrances potentielles qu'elle peut engendrer. Cependant, en vous plongeant dans l'expérience, vous vous rendrez compte qu'elle n'est pas aussi intimidante que vous l'imaginiez. En fait, vous pourriez commencer à en profiter.

Ce chapitre explique comment s’adapter et prendre de nouvelles habitudes. Faites-vous confiance pour surmonter les incertitudes initiales et évaluez en fonction de vos expériences réelles.

Embrassez le moment présent et entrez dans des expériences avec des attentes neutres leur permettant d’influencer votre perception positivement ou négativement sur la base de données réelles.

Sagittaire : des tournants inattendus

Sagittaire fera partie des signes du zodiaque qui seront affectés. Si vous appartenez à ce signe, vous savez que derrière votre extérieur apparemment spontané se cache un planificateur méticuleux. Vous vous efforcez de rendre les choses spontanées et sans effort.

Ce mois-ci vous encourage à accepter les moments inattendus qui s’écartent de vos plans bien établis. C’est l’occasion de pivoter, de faire confiance à votre instinct et de saisir les opportunités qui se présentent.

S’il y a quelque chose que vous envisagez, faites le grand saut avant d’y penser trop. Laissez le monde vous surprendre agréablement et découvrez la joie de la spontanéité.