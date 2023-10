© L'éclipse annulaire du soleil aura un effet catastrophique sur les relations de 5 signes

L' »anneau de feu », comme on appelle l’éclipse annulaire de soleil, sera visible sur la majeure partie du continent ce samedi 14 octobre. Selon la NASA, en France, l’éclipse partielle débutera à 9h45 et se terminera à 13h08, tandis que la phase « éclipse annulaire » débutera à 11h22, atteindra son maximum à 11h24 et se terminera à 11h26.

Éclipse: Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Des excès alimentaires ou des négligences au moment des préparatifs de l’éclipse pourraient vous jouer un mauvais tour, vous envoyer aux urgences et bouleverser certaines zones sensibles de votre corps. Cela pourra vous causer des malaises pendant plusieurs jours, vous empêcher de mener votre vie normalement. Par conséquent, vous devriez remettre à plus tard les questions qui vous demandent une bonne santé. Cela, pour vous donner la parole et obtenir de l’argent.

Éclipse : Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin À lire Ces signes du zodiaque jouiront d’une bonne santé en octobre, selon l’astrologie

Vous subirez beaucoup de pression et de stress pendant la période de ce phénomène, au point que votre cycle menstruel ou votre poids en seront affectés. Vous vous inquièterez en pensant être malade, mais en réalité vous exigerez trop de votre esprit. Le surmenage fragilisera votre mémoire. Et vous le regretterez si vous ne prenez pas à temps les mesures correctives qui s’imposent.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

La peur d’expérimenter quelque chose de nouveau ou de sortir de votre zone de confort vous accaparera. Un crise de panique pourrait même venir s’emparer de vous durant l’éclipse bien que ce soit le cadet de vos soucis. Cependant, cela gâchera votre seule opportunité et il vous faudra des mois avant de retenter votre chance. De ce fait, vous prendrez beaucoup de retard dans vos projets et ils seront concaténés.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Vous vous accrochez à l’idée que votre bonheur est basé sur le temps que vous passez avec quelqu’un. Cependant vous ne connaîtrez que la répression durant l’éclipse, car vous n’obtiendrez pas qu’il vous aime pour ce que vous êtes. Il cherchera aussi quelque chose en vous et vous vous sentirez utilisé. Le questionnement sera votre pain quotidien. Vous aurez la décision entre les mains mais vous devrez affronter vous peurs. À lire Découvrez votre mission de vie selon votre signe du zodiaque

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Vous êtes trop sûr de vous et vous arriverez en retard à un rendez-vous important en période d’éclipse. Vous laisserez une très mauvaise impression en faisant attendre les autres. Après tout cela, vous risquez d’avoir du mal à obtenir une nouvelle chance de prouver que vous avez de grandes qualités. Cela devrait vous servir de leçon pour changer votre mauvaise habitude de manquer de ponctualité.