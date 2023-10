© Ces signes auront de la chance en argent et en travail avant la Lune décroissante

Voir Ne plus voir le sommaire Tigre

Chèvre

Singe

Chien

Cochon

La Lune décroissante aura un grand impact et apportera de bonnes nouvelles pour les signes du Tigre, de la Chèvre, du Singe, du Chien et du Cochon. En effet, lorsqu’elle entrera dans sa dernière phase, ce 6 octobre, toutes les mauvaises choses qu’elle a apportées disparaîtront.

Tigre

Nés dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Argent : Tous les efforts que vous consacrez à vos finances seront récompensés par un bon revenu. Ce donnera alors un nouvel équilibre aux comptes de ce signe. Et, bien sûr, plus de tranquillité d’esprit pour vous et les vôtres.

Travail : L’harmonie régnera sur votre lieu de travail, vous rendant beaucoup plus productif durant ces journées. Vous aurez aussi des idées brillantes qui vous permettront de vous démarquer du reste de vos collègues. À lire Découvrez quels signes auront la chance de leur côté en octobre, selon l’astrologie

Chèvre

Nés dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Argent : Il est temps pour vous d’investir l’argent que vous avez économisé ou une petite partie de ce qui est entré dans vos comptes. En effet, la chance est du côté de ce signe. Cela, pour vous apporter de la joie et multiplier ses chiffres.

Travail : Le repos bien mérité viendra plus tôt que vous ne le pensez. Et vous aurez également l’occasion de profiter de votre famille et d’être témoin des réalisations du reste des membres.

Singe

Nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Argent : Ce que les autres signes considèrent comme un déchet, vous serez comme un enfant avec un nouveau jouet. En effet, vous obtiendrez de l’argent supplémentaire grâce à tout ce que vous recyclerez. Ils vous paieront même suffisamment pour couvrir le loyer et autres dépenses. À lire 3 signes du zodiaque qui triompheront en amour en octobre

Travail : Une conversation opportune avec un homme du passé vous ouvrira les portes car il connaît une partie de votre famille depuis qu’il est beaucoup plus jeune.

Chien

Nés dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Argent : Excellent ! Vous apprenez de vos erreurs, et c’est pourquoi votre argent ne sera plus perdu sur des investissements ou des promesses sans fondement. C’est pourquoi vous allez attendre encore un peu pour donner l’impulsion finale à l’économie.

Travail: Vous aurez suffisamment de temps pour préparer et tout donner à cette présentation que vous aviez en attente avec vos patrons et qui, pour diverses raisons, avait été retardée. Il est désormais possible que les changements auxquels ce signe aspire se produisent le plus tôt possible.

Cochon

Nés dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Argent : La chance sera de votre côté, il serait donc bon d’inciter des personnes au hasard à multiplier vos chiffres et à vous aider à résoudre certaines factures mensuelles qui ne s’arrêtent jamais.

Travail : il y aura des améliorations dans l’environnement de travail de ce signe. Vous commencerez une nouvelle étape dans laquelle vous mettrez en pratique quelques astuces qu’ils vous ont données pour vous concentrer davantage et beaucoup moins tergiverser. Les changements seront visibles pour ce signe.