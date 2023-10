© 4 signes auront beaucoup chance au travail avant le 15 octobre

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Taureau

Vierge

Scorpion

Ces journées d’octobre seront marquées par trois événements astronomiques : la conjonction lunaire avec Jupiter, la lune dans son quartier décroissant et l’éclipse annulaire du soleil. Ces derniers influenceront la chance au travail pour les signes du Bélier, du Taureau, de la Vierge et du Scorpion. Ainsi il y aura l’opportunité de se démarquer et de gagner la confiance des patrons, d’avoir la gentillesse des collègues et d’obtenir un emploi où ils pourront bâtir une carrière.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Avec le travail : Vous avez beaucoup progressé dans votre poste, vous avez gagné la confiance de personnes très importantes. Cela vous donnera un plus durant ces journées, car il est possible que vous soyez en charge de l’entreprise, ce qui n’a été fait avec aucun autre employé. Vous faites partie des signes les plus chanceux au travail pour ce mois.

Sans emploi : Un ami, qui prend en compte votre situation, sera celui qui vous alertera sur un emploi qui recherche une personne ayant vos qualités et votre expérience. Ne tardez pas et postulez le plus tôt possible, car vous avez de grandes chances d’être sélectionné. À lire Eclipse solaire annulaire : ces signes seront les plus touchés par ce phénomène

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Avec le travail : Vous aurez une bonne séquence ces jours-ci, au point que vous serez l’employé du mois. Bien sûr, vous devrez travailler dur pendant la deuxième quinzaine. D’ailleurs vos coéquipiers vous donneront le combat, même si vous aurez déjà un net avantage.

Sans emploi : La manière dont vous résolvez un certain problème sera la porte d’entrée vers l’entreprise dans laquelle vous postulez. En effet, elle a besoin de personnes décisives et c’est l’une de vos forces. D’ailleurs, vous figurez parmi les signes les plus ouverts au opportunités. Vous terminerez très bien 2023 en termes de travail.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Avec le travail : L’environnement de travail sera solidaire. Il y aura une certaine situation dans laquelle vous verrez le cœur de vos compagnons et vous comprendrez qu’ils sont fidèles. De plus, ils collaboreront pour que tout se passe parfaitement, car le but est que tout le monde gagne. Vos signes s’accorderont à merveille. À lire Prédictions 2024 : voici ce qui se passera pour votre signe astro l’année prochaine, selon l’astrologie

Sans travail : On vous proposera un poste selon votre métier ou votre profession. Cependant, le salaire sera inférieur à ce à quoi vous aspirez ou à ce que vous méritez pour vos connaissances. Pourtant, c’est une bonne opportunité car ici vous pouvez gagner beaucoup plus et réaliser ce que vous voulez. Montrez-leur que vous valez chaque centime.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Avec le travail : Il y aura une tâche que vous ne saurez pas très bien gérer, mais vous aurez l’aide d’un de vos collègues. Ils partageront ce qu’il savent et vous éviteront de faillir dans cette responsabilité. Leur humilité touchera votre cœur, car vous ne vous attendrez jamais à recevoir quoi que ce soit d’eux. Vos signes seront en parfait accord.

Sans travail : Même si vous n’obtenez pas d’emploi permanent de nos jours, vous aurez la possibilité de gagner de l’argent là où d’autres voient des ordures ou des déchets. Vous pourrez récolter une somme d’argent importante, suffisante pour couvrir vos besoins et poursuivre. Désormais, vous affronterez plus sereinement votre recherche d’emploi.