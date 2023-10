© Numérologie : les personnes nées à ces dates auront beaucoup de chance en octobre

Dans le monde fascinant de la numérologie, les dates de naissance révèlent des secrets sur nos vies et notre destin. Pour ce mois d’octobre, il y a certaines personnes nées à des dates précises qui auront beaucoup de chance tout le mois. Si vous voulez savoir si vous êtes sur la liste, continuez à lire !

Numérologie : Qu’est-ce que c’est ?

La numérologie est un ensemble de croyances et de pratique fondées sur des chiffres. Pour calculer votre numéro personnel, vous devez suivre quelques étapes simples. N’oubliez pas qu’elle est aussi basée sur la réduction des nombres à un seul chiffre par addition répétée jusqu’à atteindre un seul chiffre. Elle permet de vous guider dans vos prises de décision.

Pour découvrir votre numérologie, vous devez noter votre date de naissance complète. Donc, cela inclut le jour, le mois et l’année. Par exemple, si vous êtes né le 15 mai 1990, vous écrivez « 15/05/1990 ». Maintenant, réduisez chaque élément de votre date de naissance à un seul chiffre. Cela commence par le jour et le mois comme suit.

Par exemple, pour la journée, si vous êtes né un 15, ajoutez 1 + 5, ce qui vous donne 6. Pour le mois, si vous êtes né en mai, qui est le cinquième mois, il est considéré comme 5. Alors, suivez cette illustration et découvrez votre numérologie. Ainsi, vous aurez plus de facilité de choisir le bon moment pour faire des choix vitaux. Cette dernière saison de l’année promet fortune et beaucoup de chance à ces personnes. Mais il est essentiel de la garder sous contrôle. À lire Les dates d’octobre qui auront le plus d’impact sur la vie de ces 5 signes

Ensuite, réduisez l’année à un seul chiffre en additionnant tous les chiffres de votre année de naissance. Dans ce cas, vous ajouteriez 1 + 9 + 9 + 0, ce qui vous donne 19. Puis, réduisez 19 en ajoutant 1 + 9 = 10, ce qui revient finalement à 1. Vous avez maintenant 3 nombres : un pour le jour, un pour le mois et un pour l’année. Pour calculer votre numéro personnel, vous devez additionner ces 3 nombres : 6 (jour) + 5 (mois) + 1 (année), ce qui donne 12, et 1 + 2 = 3. Donc, dans ce cas, votre numéro personnel est serait 3.

Une bénédiction pour les personnes nées les 11, 20 et 20 octobre

Comme vous pouvez le constater, chaque individu a une numérologie basée sur la somme des chiffres de sa date de naissance. Nous voulons donc vous indiquer quelles sont les dates des personnes qui auront beaucoup de chance en octobre. Vérifiez si vous êtes sur la liste et préparez-vous à vivre un automne plein de chance. Cette dernière saison de l’année vient avec tout !

Même si ce mois vous a apporté des soucis financiers, ce mois arrive brillant pour vous. C’est surtout pour les personnes nées les 11, 20 et 29 octobre. Fini les dépenses imprévues ou les contretemps qui grèvent votre budget. N’oubliez pas de rester calme dans les situations qui échappent à votre contrôle. Concentrez-vous sur vos économies, vous prévoyez un voyage. D’ailleurs, c’est le moment pour vous de réaliser vos projets selon votre numérologie.

Cette dernière saison de l’année sera idéale pour le faire. Cependant, ne négligez pas votre bien-être personnel. D’ailleurs, prendre soin de vos propres besoins est essentiel pour exécuter vos autres obligations. Votre numérologie révèle que ce mois d’octobre va vous apporter beaucoup de chance.

Pour les personnes nées les 14 et 23 octobre, votre numérologie montre que vos finances resteront stables. C’est le bon moment pour envisager de nouveaux investissements et travailler à l’amélioration de votre situation financière actuelle. Octobre est le mois idéal pour développer votre entreprise ou demander une augmentation. Au lieu de dépenser pour des produits de luxe inutiles, concentrez-vous sur la recherche de moyens d’augmenter vos revenus. À lire 4 signes auront beaucoup chance au travail avant le 15 octobre

Numérologie: La chance pour les personnes nées les 15 et 24 octobre

Si votre date de naissance tombe le 15 ou le 24 octobre, réjouissez-vous car la fortune sera de votre côté tout le mois. En effet, c’est le moment pour vous de prendre en main votre avenir. Néanmoins, il faudrait bien suivre les consignes ci-dessus pour savoir votre numérologie. Cette dernière peut vous apporter de nombreuses prédictions. La chance sera de votre côté tout au long du mois.

Assurez-vous de prendre soin de votre épargne mais faites également confiance aveuglément à votre intuition. Apprendre à acheter ce dont vous avez besoin ne doit pas nécessairement être une dépense. Cette dernière période de l’année vous invite à soigner votre rapport à l’argent et à lâcher prise. Rappelez-vous qu’il doit couler pour revenir. Il ne s’agit pas de gaspiller, mais vous pouvez obtenir ce pour quoi vous avez travaillé si dur avec votre numérologie.