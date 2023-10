© Horoscope chinois : 3 signes devraient prendre davantage soin de leur santé en octobre

Ces signes doivent se concentrer sur leur bien-être physique et émotionnel ce mois-ci selon l'astrologie orientale.

Octobre est arrivé, et avec lui, il y en a de moins en moins jusqu’à la fin de 2023. L’hexagramme du I Ching de ce mois-ci est Montagne sur le lac (41) et se transforme en Lac sur le Tonnerre (17). C’est l’approche de l’astrologie orientale et l’horoscope chinois. Cela nous indique que l’énergie de ce mois sera relâchée. Donc, ce sera un défi pour les personnes extrêmement actifs. Voici les 3 signes du zodiaque qui devraient le plus prendre soin de leur santé en octobre.

Horoscope chinois : Le signe du Tigre sera béni

Si vous êtes né dans les années 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 ou 2022, Octobre sera un mois extraordinaire pour vous. En effet, selon l’horoscope chinois, pour le signe Tigre, ce sera une période extraordinaire dans presque tous les domaines. Mais, chaque jour a sa propre signification, donc il faudrait être attentif. Le 15 octobre sera le jour de chance pour l’amour. Tandis que, le 26 octobre va être une bénédiction pour la course. Et pour finir, les 18 et 19 octobre seront un jour de l’amitié.

Cependant, pour ce signe , ce mois-ci vous demandera de relever les défis qui se présentent à vous. C’est surtout pour prouver mérite de recevoir les bénédictions venant de l’univers. Toutefois, l’horoscope chinois vous demande de prendre particulièrement soin de votre santé. En effet, vous devez laissez de coté les opinions des autres et la pression de vos pairs. C’est pour éviter que votre bien-être mental et émotionnel soit affecté.

Ne suivez pas votre instinct et tenez vous à votre propre conviction. C’est nécessaire pour ne pas tomber dans les mauvaises énergies. En octobre, pour le Tigre, il est idéal pour travailler sur votre personnalité et avoir de l’harmonie dans votre maison. Pour cela, nettoyer régulièrement les énergies de votre maison peut être très bénéfique pour vous. Cela vous permettra de maintenir un lieu plein de la paix avec des énergies fluides, en plus de circuler constamment. À lire Ces signes du zodiaque jouiront d’une bonne santé en octobre, selon l’astrologie

L’horoscope chinois donc permet à ces gens de ne pas prendre une fausse route. C’est surtout à commencer par la personnalité. Mais, il conseil aussi le développement du bien-être avec l’amélioration de l’habitat. Donc, si vous faites partie du signe Tigre, notez bien ces dates et agissez sans plus tarder.

Dragon : Pour les personnes nées en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012

Souvent, on a tendance à hésiter dans nos prises de décision. En effet, il pourrait être de faire des choix que ce soit en amour ou dans l’amitié. Cela est aussi fréquent dans le domaine professionnel car il faut être courageux. Cependant, l’horoscope chinois vous permet de bien gérer ces problèmes. Donc, si vous faites partie du signe de Dragon, vous devez travailler votre personnalité.

Le 31 octobre sera le jour de chance en amour pour vous, selon l’horoscope chinois. C’est surtout l’occasion de faire des nouvelles rencontres pour les célibataires. Ensuite, pour l’amitié, le 30 octobre sera un jour parfait pour rendre plus fort le lien amical. Mais, cela ne vous évite pas de tisser des liens avec d’autres gens. Et enfin, pour la course, le 29 octobre demeurera une journée de chance pour le signe Dragon.

Dragon, si tu as besoin de t’éloigner des gens et de te replier sur toi-même en octobre, fais-le ! Donnez-vous l’espace nécessaire pour répondre à vos besoins. Ne laissez pas la pression de vos collègues vous faire sentir sous pression ou affecté. Ainsi, ce mois-ci, selon l’horoscope chinois, vous devez prendre particulièrement soin de votre santé. Et c’est pour ne pas souffrir de maladies respiratoires de tout ce que vous avez fait. À lire L’éclipse annulaire du soleil aura un effet catastrophique sur les relations de 5 signes

Ce mois-ci, vous pouvez utiliser des rituels de méditation et des exercices de respiration pour vous comprendre. Cela ne fait pas de mal de commencer à tenir un journal personnel également. Même si vous ne voulez rien faire de tout cela, il est préférable de vous éloigner de l’énergie des autres. Cela vous aidera à réfléchir sur ce sur quoi vous devez vous concentrer en ce moment. Et cela fait du Dragon un signe béni pour octobre.

Horoscope chinois : La chance pour le signe du Chien

Pour ceux qui sont nés dans les années 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 faites confiance en vous. Notez bien que le jour de chance c’est le 22 octobre. Pour l’amitié c’est le 9 octobre, tandis que le 15 sera pour la course. Ne laissez pas vos angoisses et vos peurs vous envahir en octobre. En effet, c’est pour éviter que votre santé soit particulièrement affectée tant mentalement que physiquement. L’horoscope chinois offre à ce signe la chance de se protéger.

Pour ce mois d’octobre, vous devez prendre particulièrement soin de votre santé. Ensuite, recourez à des exercices de respiration profonde. Puis, oubliez tout ce qui vous entoure et concentrez-vous sur les battements de votre cœur. Sentez ce grand organe pomper le sang à travers vous. Si vous faites partie de ce signe, alors vous devez sentir la votre respiration. Et puis concentrez-vous sur ce que vous voulez accomplir. Si suivre des cours de yoga ou de méditation vous fait du bien, c’est le moment idéal.