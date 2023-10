© Les dates d'octobre qui auront le plus d'impact sur la vie de ces 5 signes

ue Le mois d’octobre 2023 apporte avec lui une série d’événements astraux passionnants et magiques. Ils seront aussi mystérieux avec une touche de drame. Deux éclipses marquent le calendrier et nous vous avons déjà indiqué quels horoscopes seront les plus affectés par celles-ci. Mais aujourd’hui nous parlerons des dates avec le plus grand impact pour ces 5 signes du zodiaque

Signes : les horoscopes ciblés

Pour le signe du Gémeaux, un ami ou un amoureux devient une muse en début de mois. Il serait normal de réduire les barrières émotionnelles avec certaines personnes. En octobre, « courir » peut être votre réaction par défaut, mais une telle attitude rend difficile vos relations avec les autres. Donc, vers le milieu du mois, vous utiliserez votre esprit. Ainsi, votre charme pourra trouver un équilibre sain entre donner et recevoir ;

En ce qui concerne le signe du Cancer, vous vous sentez plutôt pensif au début du mois d’octobre. Mais vous devez prendre vos émotions avec calme. Ainsi, ces sentiments vous aideront à mieux comprendre au lieu de provoquer de l’anxiété. Prenez soin des questions liées à vos relations personnelles. À la fin du mois, vous serez déterminé à montrer que vous êtes fidèle à quelqu’un.

Quant aux gens ayant le signe du zodiaque Lion, vous dégagez toujours une aura de célébrité. Mais la clé en octobre est de vous souvenir de votre pouvoir de star. Lorsque vous éprouvez des doutes, essayez de profiter avec succès des opportunités cosmiques pour ce mois. Ce n'est qu'ainsi que vous découvrirez votre véritable puissance intérieure. de plus, il y a de fortes chances que vos relations subissent une transformation bénie en octobre.

Pour le signe du Scorpion, plus vous abandonnez les jeux d’esprit. En effet, vous donnerait plus de chances d’obtenir ce que vous voulez dans vos relations. Soyez honnête et il y a moins de chances de se battre lors des 2 éclipses qu’apporte octobre. Par ailleurs, pour le Capricorne, au début du mois d’octobre, un ami ou un amant vous aide à faire le lien ou vous encourage simplement. Il vous donnera un coup de pouce dont vous aviez besoin.

Ce qu’il faut savoir pour ce mois d’octobre

Gémeaux La première éclipse du mois pourrait donner lieu à des conflits émotionnels déchirants, il est donc recommandé de réduire ses excès et de se reposer. Être à la maison pourrait être une excellente idée pour vos week-ends d’automne. Il y aura beaucoup d’introspection émotionnelle en octobre. Par ailleurs, pour le Cancer, un engagement plus sérieux arrive. Alors, méditez et cultivez votre paix, la saison automnale est parfaite pour vous connecter avec vos émotions les plus profondes.

À la fin du mois, les personnes nées sous le signe du zodiaque Lion doivent faire attention aux attitudes des personnes problématiques lors des fêtes ou des réunions. Cesser de se soucier de ce que pensent les autres. Tandis que pour Le Scorpion, arrêtez de vous accrocher aux commentaires sur les réseaux sociaux, ça ne vous sert à rien ! Surtout, lors de la deuxième éclipse d’octobre (samedi 28 octobre), évitez de vous comporter comme une diva et ne vous impliquez dans aucun cours.

Octobre 2023 promet d’être un mois de changements et de défis, mais aussi d’opportunités et de révélations. Chaque signe du zodiaque vivra ces événements astraux de manière unique, et il sera important de maintenir l’accent sur l’authenticité et la communication ouverte dans les relations. Préparez-vous à un mois d’intensité et de plaisir sous l’influence du Scorpion.

Pour le signe du zodiaque Capricorne, laissez-vous emporter et faites confiance à ses bons côtés, sinon vous vous laisserez emporter par la jalousie et cela vous apportera beaucoup d'ennuis. Cependant, la passion prend des formes beaucoup plus saines si vous savez comment surmonter la jalousie, en vous sentant beaucoup plus

Signes : apport de quelques planètes et les dates à retenir

Pour le Scorpion lorsque l’une de vos planètes dirigeantes, Pluton, achève sa rétrogradation. en effet, les étoiles vous mettront au défi d’abandonner vos habitudes malsaines. Alors que pour le Gémeaux, votre planète dirigeante est Mercure, ainsi, elle vous aidera à faire des nouvelles rencontre.

Pour le 8 octobre, Vénus entrera en Vierge, alors il faudrait faire attention. Ensuite, le 10 octobre, Pluton passera directement en Capricorne. Puis, le 11 octobre, Mars entrera en Scorpion. Après, le 14 octobre, il y aura une nouvelle lune et éclipse solaire en Balance. En plus, le 17 octobre Junon entrera en Vierge. Et, le 21 octobre Mercure ira en Scorpion. Aussi, le 23 octobre le soleil entrera en Scorpion. Et enfin le 28 octobre la Pleine lune et éclipse lunaire en Taureau.