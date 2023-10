© Voici les signes du zodiaque qui pourraient mettre fin à leur relation ce mois-ci

Le mystère sur l’astrologie par rapport à la vie des gens continue de capter l’attention de nombreuses personnes. C’est notamment lorsqu’il s’agit de questions de cœur et de relations amoureuses. octobre sera un mois de changements notamment dans le domaine amoureux pour certains signes du zodiaque. Découvrons ensemble le détail de cet article.

Signes du zodiaque : Vers la fin d’une relation amoureuse pour quelques horoscopes

Selon l’expert en ésotérisme, chiromancie, tarot et astrologie, Rubí Miranda, sur le portail Your Tango, « Quatre signes du zodiaque devront accepter la fin de leur relation, et le fait est que… Ces signes du zodiaque savent déjà, ou du moins « sentent », que cela arrive. Octobre nous en apprend beaucoup sur les transits qui régissent nos vies amoureuses. Nous verrons une grande partie de l’énergie de Lilith se disperser tout au long du mois. Et Lilith est connue pour son amour perturbateur », explique l’expert.

Pour le signe du zodiaque Gémeaux, selon l’astrologue, ces personnes sentent depuis un certain temps que leurs relations ne vont pas bien. Et ce mois-ci se produira une série d’événements qui mettront un terme à la situation. D’autre part, pour le signe du zodiaque Vierge « Des expériences récentes avec un nouvel intérêt romantique dans votre vie vous disent que votre ancien partenaire n’est pas la personne avec qui vous voulez être », explique-t-elle.

Vers la fin de ce mois, la saison du Scorpion arrivera, ce qui donnera aux personnes gouvernées par ce signe du zodiaque un élan de liberté. Leur partenaire pourrait ne pas vouloir continuer. La recommandation de l’expert à ces personnes est que si elles veulent une vraie romance. Donc, elles doivent rechercher un partenaire très compatible et ayant les mêmes goûts et désirs personnels. À lire Ces signes du zodiaque jouiront d’une bonne santé en octobre, selon l’astrologie

Tout au long de ce mois, ces personnes éprouveront un grand sentiment d’incertitude quant à leur relation. En effet, cela les fera se demander si elles veulent vraiment être là ou pas. Autrement dit, cela leur permettrait de savoir s’il est temps de laisser cet épisode dans le passé. « Vous savez que vous êtes responsable de votre part du problème. Mais vous devez également être proactif en apportant des changements« .

Il faudrait faire très attention pour ces horoscopes

« La première chose qu’il faut savoir, c’est que tout ira bien », explique-t-il. Rubí ajoute que les transits des planètes permettront aux Gémeaux d’effectuer plus facilement ce transit. Tandis que pour le Vierge, L’expert souligne qu’il n’est pas faux de vouloir changer d’avis et sortir d’une relation qui ne vous satisfait plus. Cette pensée permettra aux personnes gouvernées par ce signe du zodiaque d’être moins dures avec elles-mêmes.

Pour le signe du zodiaque Capricorne, serez contrait de faire un changement. Si vous persistez dans votre relation vous risquerait d’avoir des compromis. Donc, il serait mieux pour vous de faire ce changement de façon anticipée. Car selon l’experte toujours, une séparation brusque risquerait de vous anéantir. Ainsi, elle a surtout précisé que le fait de rester « est extrêmement grave, et c’est maintenant ou jamais », dit-il.

Puisque le changement parait inévitable, alors vous devriez aussi, essayer de découvrir de nouvelles personnes. Cela vous aiderais au mieux si vous venez de vous séparer. C’est surtout ceux qui ont le signe du zodiaque du Scorpion dont le partenaire n’aura plus forcément l’envie de continuer. Donc, vous devez bien réfléchir à cette idée car c’est le moment idéal. Mais vous devez bien choisir votre prochain partenaire.

Tel en est le cas pour le signe du zodiaque du Vierge par rapport au besoin d’un nouveau lien. Cela vous apportera plus éclaircissement sur votre ancienne relation. Donc, pour ce mois d’octobre vous allez avoir une chance de sortir enfin de ce trou noir. Agissez des maintenant pour ne pas avoir de regret. À lire L’éclipse annulaire du soleil aura un effet catastrophique sur les relations de 5 signes

Signes du zodiaque : Ce qu’il faut faire

Tout d’abord il faudrait être calme et savoir gérer les émotions de soi-même. En effet, pour ce mois d’octobre, les mouvements planétaires auront de forts impacts ces signes du zodiaque. Donc, il faudrait éviter au mieux les conflits avec vos partenaire. Certes, cela nécessitera de nombreux efforts. Mais vous devez faire preuve de patience juste le temps de finir ce mois d’octobre.

Vous devez aussi essayer de vous rapprocher de votre partenaire pour éviter une séparation dramatique. Donc, ne cherchez pas faire des disputes inutiles avec votre partenaire. Mais, ayez plutôt confiance en cette personne. Cela pourrait être une bonne chose pour votre bien-être. Alors, pour ceux qui sont dans les signes du zodiaque ci-dessus, faites bien attention.