© La lune décroissante apporte la prospérité à chaque signe avec ces chiffres porte-bonheur

Chaque signe du zodiaque possède un numéro porte-bonheur auquel il doit se conformer. Découvrez alors lequel est le vôtre selon votre date de naissance.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Ce sont des jours pour évacuer les tensions, s’évader et profiter d’un bon environnement même pendant quelques heures. En effet, vous ne pouvez pas continuer avec ce niveau de stress qui affecte déjà votre santé mentale. D’ailleurs, il se manifeste déjà dans votre corps. Numéro porte-bonheur : 50.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Certains problèmes de votre passé vous empêchent de prendre des décisions qui pourraient vous être bénéfiques ou vous nuire à l’avenir. Alors; suivez ce que votre instinct vous dit et, si nécessaire. Comptez également sur quelqu’un de neutre. Numéro porte-bonheur : 09.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

La vie vous surprendra avec d’agréables nouvelles concernant certains vieux amis et le succès qu’ils ont obtenu. Cela en dira alors long sur vous et sur ce que vous avez dans votre cœur. Même si c’est loin, ils ne vous ont pas oublié ni ce que vous avez fait pour eux. Numéro porte-bonheur : 23.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Pour recevoir tout ce que le cosmos a à vous donner, vous devez mettre de côté cette attitude de toujours être sur la défensive. Tout le monde ne veut pas te faire du mal. Cette insécurité peut notamment empêcher les bonnes propositions qu'ils vous font. Numéro porte-bonheur : 10.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Vous passerez à une étape meilleure de votre vie, dans laquelle vous aurez enfin beaucoup de choses pour lesquelles vous vous êtes tant battu ces derniers mois. Vous ne croirez pas qu’autant de bonheur ensemble soit possible, mais ce sera une réalité que vous aimerez beaucoup. Numéro porte-bonheur : 97.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

La créativité sera à son comble et le résultat en éblouira plus d’un, il pourrait même vous ouvrir de nouveaux horizons et vous lancer dans l’exploration des affaires, si vous y réfléchissez. Vous savez aussi que tout le monde ne peut pas obtenir de l’argent pour ce qui vous rend heureux. Numéro porte-bonheur : 53.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Vous aurez beaucoup de chance dans divers domaines de votre vie et cela risque de vous accabler un peu car vous n’avez jamais reçu autant de bonnes choses. Mais, sans crainte, osez vivre ces instants. Profitez-en alors pour qu’il se multiplie et s’étende dans le temps. Numéro porte-bonheur : 32.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

La relation de couple sera beaucoup plus étroite, le lien entre vous deviendra de plus en plus fort, alors n’excluez pas que vous puissiez bientôt vous engager et passer à un autre niveau avec lui. Il est également possible que vous tombiez enceinte. Numéro porte-bonheur : 07.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Vous réussirez dans quelque chose dans lequel vous avez déployé beaucoup d’efforts et cela vous donnera satisfaction. Vous serez reconnu et vous devrez accepter ces compliments sans vous rabaisser car cela vous enlèverait les bonnes ondes. Bienvenue donc aux bons commentaires. Numéro porte-bonheur : 85.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Les conflits du travail se résoudront petit à petit, surtout ceux qui concernent aussi l’argent. Un groupe de personnes vous aidera alors pour que vous ne ressentiez pas trop de pression. Bien sûr, il faudra réfléchir pour retenir la leçon. Numéro porte-bonheur : 77.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Vous rencontrerez la personne qui vous fera oublier tous ces chagrins d’amour qui vous consumaient jusqu’à récemment. Cela vous redonnera le sourire que vous avez perdu au milieu de la douleur. Alors profitez du moment. D’ailleurs, vous n’avez pas besoin de vous lancer d’un seul coup dans une relation sérieuse. Numéro porte-bonheur : 61.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Même si vous sentez que vos perspectives sont actuellement sombres, il vous suffit de vous émerveiller, d’accepter, d’être reconnaissant. Faites en sorte d’apprécier aussi, lorsque le champ commence à fleurir pour vous au cours de ces deux premières semaines du mois. Numéro porte-bonheur : 59.