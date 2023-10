© 5 phrases qui révèlent les personnes les plus égoïstes, selon la science

L’un des traits les plus négatifs qu’une personne puisse manifester est l’égoïsme. Mais c’est un trait de la nature humaine elle-même. Ceci est défini comme l’incapacité d’une personne à ne pas essayer d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Pourtant, grâce à une étude scientifique, il est possible d’identifier les comportements de ces personnes. Cela, grâce aux dictons qu’ils peuvent utiliser, grâce à la science.

De nombreuses personnes ne révèlent généralement pas leur côté le plus négatif, comme l’égoïsme. Il est donc difficile de les reconnaître au premier coup d’œil. Mais, grâce à la science, il est possible de comprendre cette pratique à travers les phrases récurrentes qu’ils utilisent. Il s’agit d’une étude scientifique du scientifique Stefan Falk, expert en psychologie du travail. Ce professionnel a proposé à « CNBC Make It » une liste de 5 phrases que les personnes ingrats utilisent le plus.

Quelles sont les expressions les plus utilisées par les personnes égoïstes ?

Selon cette étude scientifique de Stefan Falk, les personnes qui se distinguent par leur égoïsme ne font généralement pas connaître ce côté négatif. Même si cela semble impossible, la science nous offre aujourd’hui la possibilité d’identifier ces attitudes avant qu’elles ne nous affectent. Cette étude classe les 5 expressions suivantes que ces personnes utilisent le plus souvent :

« Mes idées sont précieuses et méritent toujours une considération sérieuse » :

« Ce retour est insultant »

« Votre réussite, c’est grâce à moi »

« Pourquoi essaies-tu de me contrôler? »

« Vous êtes irrespectueux d'être en désaccord avec moi. »

Grâce à ces phrases proposées par cette étude scientifique, il existe de nombreuses possibilités d’identifier les personnes égoïstes. Mais on peut aussi prêter attention à leurs actes et à leur manière de penser avec les autres pour déceler leur égoïsme. C’est pourquoi la science propose ces expressions communes qui se reflètent à la fois dans la morale et dans les attitudes de ces individus.