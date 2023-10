© 5 signes vont avoir beaucoup de chance avant le 14 octobre grâce à la lune et à l'éclipse solaire

La Lune a atteint son dernier quart de phase vendredi 6 octobre dernier. Ce qui influencera le destin des signes du Bélier, du Cancer, du Scorpion, du Sagittaire et du Verseau. En effet, ils recevront alors toute la puissance de l’éclipse annulaire de soleil, qui aura lieu le 14 octobre.

Un événement inédit en France depuis longtemps et qui va désormais donner une lueur d’espoir à beaucoup de signes. Ces derniers qui y voient une nouvelle opportunité de repartir du bon pied, en faisant tout correctement. Cet événement aura lieu à partir de 10h45 du matin.

Signes très veinards : Sagittaire

Du 21 mars au 19 avril

Il est l’un de ces signes. Alors si appartenez à ce natif, vous devez mettre de côté le ressentiment pour pouvoir recevoir tout le bien que le cosmos a pour vous, car des surprises positives arrivent liées aux projets que vous avez laissés dans le passé, vous y reviendrez donc pour les terminer et vous sentir épanoui et heureux. Votre frustration disparaîtra une fois pour toutes et une nouvelle phase commencera. À lire Découvrez quelle sera l’année la plus importante de votre vie, selon la numérologie

Cancer: loin d’être malchanceux

Du 21 juin au 22 juillet

Le stress disparaîtra lorsque vous vous donnerez la possibilité de vous détendre, de prendre une journée complète pour vous, sans penser au travail ni aux soucis. Ce jour viendra cette semaine et soulagera les douleurs que vous ressentez au dos et aux épaules, mais vous devrez chérir ces moments pour que les maux n’apparaissent plus.

Signes chanceux : Sagittaire

Du 23 octobre au 21 novembre

Les signes pour que vous commenciez ce que vous voulez tant commenceront à se manifester et vous devrez les interpréter pour que tout se passe comme vous le souhaitez. Des accords seront conclus avec des personnes qui ont un certain pouvoir et dont vous avez besoin pour atteindre l’objectif. Ils deviendront vos alliés et le meilleur de tout est qu’ils vous feront beaucoup confiance.

Un des plus veinards : Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre À lire Ces signes auront plus d’optimisme la 2ème semaine d’octobre, selon l’astrologie orientale

C’est l’un des signes qui seront les plus chanceux. Un événement inattendu concernant votre santé vous obligera à faire une pause, à abandonner de toutes vos forces quelque chose que vous voulez. Ce sera momentané, mais cela vous rendra très triste car votre enthousiasme est très élevé. Ne le voyez pas comme quelque chose de mauvais, mais plutôt comme si ce n’est pas le moment où vous devriez faire quelque chose que vous ne connaissez pas encore, seul le temps vous donnera la réponse.

Signes qui seront chanceux: le Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Le verseau fait aussi partie des signes astrologiques qui auront beaucoup de chance. Vous devrez remettre à sa place cette personne qui n’hésite pas à faire des commentaires passifs-agressifs, qui vous touchent tant. Donnez-lui deux alternatives : le prendre ou le laisser. En revanche, vous devrez fixer une limite et apprendre à dire non. En effet, cela détruit la paix qui règne dans votre maison. De plus, il sait que vous vous plierez toujours à ses caprices avant tout. situation.