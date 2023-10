© Ces conseils vous aideront à changer ce qui ne va pas dans votre vie grâce à l'éclipse solaire

L’éclipse solaire affectera est une occasion de s’évoluer pour certains signes du zodiaque.

L’éclipse solaire pour le Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Lors de l’éclipse solaire, il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas changer et vous ne devriez pas vous perdre à essayer de trouver une solution. Ce n’est pas facile à assimiler, mais il est important d’essayer jusqu’à y parvenir. Cela donnera beaucoup de calme après la tempête. Cela deviendra alors une habitude saine pour votre esprit.

L’éclipse solaire pour le Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Peu importe ce que vous faites ou comment vous le faites, ils vous critiqueront toujours. C’est pourquoi à l’occasion de l’éclipse solaire vous ne devriez pas vivre pour satisfaire tout le monde. Vous en avez assez et il y en a plus qu’assez, et même si vous vous sentez bien et satisfait du résultat, d’autres personnes restent.

L’éclipse solaire pour le Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Le bonheur est éphémère, il dure peu. C’est la récompense pour avoir surmonté les vicissitudes, le reste du temps on est calme ou dans le combat. Il ne s’agit donc pas d’être constamment à la recherche du bonheur. L’éclipse solaire vous donne l’occasion d’accepter chaque processus de la vie tel qu’il se présente à vous.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Du 21 juin au 22 juillet

La famille et les personnes que vous aimez méritent votre temps, mais ce n'est pas de votre faute si vous n'êtes pas souvent avec eux. C'est pourquoi l'éclipse solaire vous donne l'occasion de profiter de chaque seconde. D'ailleurs, vous devez veiller à ce qu'elle soit véritablement sacrée et valorisée. Cela à fin qu'elle reste dans leur mémoire et dans la vôtre.

Pour ce qui est du Lion

Du 23 juillet au 22 août

Enfermés chez vous, allongés dans votre lit, les problèmes que vous rencontrez ne seront pas résolus. A l’occasion de l’éclipse solaire, il faut leur faire face, trouver une solution, en parler, mais ne jamais les ignorer car sinon ils seront toujours là, vous tourmentant. Si vous ne pouvez pas les gérer, vous devez passer à autre chose ou le déléguer à d’autres.

Qu’en est il de la Vierge

Du 23 août au 22 septembre

L’éclipse solaire peut vous aider, mais aussi vous nuire. Alors, à ce moment-là où tout semble s’effondrer, la meilleure solution est d’alléger le fardeau avec une bonne conversation avec quelqu’un en qui vous avez entièrement confiance et qui est prêt à vous écouter et à ne pas vous pointer du doigt.

Les conseils pour la Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Lors de l’éclipse solaire, ne laissez pas la peur vous envahir. Lorsque vous sentez que des pensées négatives arrivent comme des balles dans votre tête, souvenez-vous de toutes ces fois où vous avez réussi à y parvenir, des stratégies que vous avez utilisées pour sortir de cette boue mentale, et accrochez-vous à elles pour effrayer tout ce qui est mauvais.

L’éclipse solaire et le Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

N’arrêtez jamais de sourire, tombez amoureux de votre bouche, de votre sourire, que ce soit votre cadeau chaque matin lorsque vous vous réveillez et que vous vous regardez dans le miroir parce que vous êtes belle, peu importe ce que pensent les autres. Votre sourire a beaucoup de pouvoir, à condition que vous le lui donniez vous-même.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

L’esprit a beaucoup de pouvoir qui peut se manifester dans le reste de votre corps, surtout avec l’influence de l’éclipse solaire. Alors ne laissez pas la peur envahir chaque recoin car vous pouvez commencer à voir des choses, des personnes et des situations là où il n’y en a pas.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

L’autocritique est toujours bonne, mais tout excès est nocif, même l’eau. Modérez donc la manière et la fréquence avec lesquelles vous vous critiquez, car vous pourriez finir par vous boycotter et devenir votre pire ennemi.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Votre vie sera pleine de revers, car c’est d’eux que vous devez apprendre. Ce sont eux qui vous apprendront à être meilleur chaque jour, car vous devez retirer tout ce qu’il a de positif, sinon vous serez condamné à le répéter autant de fois que vous ignorerez son message.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Il y a toujours une personne prête à vous aider. Cependant, vous devez apprendre à l’accepter. En effet, repousser tout le monde et vous vautrer dans votre tragédie ne fera qu’empirer les choses. De plus, vous ne pourrez pas voir de solutions, même si elles sont en face. de toi. Prendre conseil, écouter les sages paroles des autres