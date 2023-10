© Chance, prospérité et abondance accompagnent 5 signes durant octobre

La conjonction de la Lune avec Jupiter, l'éclipse annulaire de Soleil, l'éclipse lunaire partielle et sept pluies de météores ont lieu ce mois-ci.

Le dernier trimestre de l’année a commencé et sera plein de bons présages pour les personnes nées sous les signes du Taureau, les Gémeaux, la Vierge, la Balance et le Capricorne. Octobre sera un mois plein d’événements astronomiques extraordinaires qui auront beaucoup d’influence, tels que : la conjonction de la Lune avec Jupiter, l’éclipse annulaire du soleil, l’éclipse partielle de la lune et sept pluies de météores.

Un de ces signes est le Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Vous faites partie des signes qui auront des nouvelles positives d’un processus en cours et en votre faveur. Cela vous donnera beaucoup de motivation pour continuer sur le chemin que vous suivez, car cela porte ses fruits. Même si parfois tout se passe mal, ce qu’on vous dira ces jours-ci sera un grand espoir pour vous qui pensiez que tout était perdu.

Le Gémeaux fait aussi partie de ces signes

Du 21 mai au 20 juin

Ces jours-ci, vous serez en fuite parce que vous êtes contre le temps pour pouvoir faire une course qui profitera aux personnes que vous aimez. Tout se déroulera comme prévu et vous serez satisfait de ce que vous réaliserez, en compagnie de votre partenaire qui vous soutient sans réserve. La journée et l’argent seront récompensés. En plus, vous pourrez donner du bonheur à vos proches dans quelques mois.

Signes chanceux de cet année : Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Vous faites partis des signes astrologique du zodiaque qui découvriront l’amour. Il est très proche de vous, plus proche que vous ne l’imaginez. Il vous suffit de calmer votre esprit et votre cœur pour pouvoir l’écouter et ne pas manquer cette opportunité. C’est une personne que vous rencontrerez lors d’une réunion en famille. Ce n’est peut-être pas la première rencontre avec le garçon, mais maintenant il y aura de l’alchimie. Il a beaucoup d’affinités avec vous, notamment sur les points qui étaient conflictuels avec vos anciens partenaires.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Votre horoscope astrale confirme qu'un appel d'une personne de votre enfance vous indiquera qu'il est possible que vous puissiez changer d'emploi. Vous devez donc avoir à portée de main tous les principaux documents dont les entreprises ont besoin lors de l'embauche. Si vous êtes au chômage, il y a une lumière dans le tunnel et vous pourrez sécuriser votre argent chaque mois, ainsi votre stress et vos inquiétudes disparaîtront avant la fin octobre. Ainsi, vous aussi appartenez aux signes chanceux de ce mois.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Cher natif du Capricorne, votre maison aura une lueur harmonieuse. Ceci, en raison du fait que vous n’avez pas laissé les mauvaises ondes s’installer. De plus, cela a beaucoup à voir avec votre façon de penser actuelle. Continuez ainsi. Tous les natifs qui entrent dans votre maison peuvent ressentir ce calme qu’ils recherchent tant. Il y a une amie qui en a besoin, alors invitez-la pour qu’elle puisse mettre de l’ordre dans ses affaires et que l’équilibre revienne dans sa vie.