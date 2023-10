© Fortune, chance et paix atteindront 3 signes du zodiaque avant l'éclipse solaire

Avec la nouvelle phase de la lune, le soleil et son satellite offriront un grand spectacle dans le ciel le 14 octobre. Cela, lors d’une éclipse annulaire. Celui-ci sera visible dans une grande partie de l’Europe et commencera à 10 h 45 en France. Ainsi, certains signes du zodiaque recevront de la chance, de la fortune, et de la paix.

La lune couvrira « au moins 20 %, 40 %, 60 % et 80 % du soleil au moment de la plus grande éclipse », selon le site d’astronomie In The Sky.

Un de ces signes du zodiaque est le Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Chance et fortune : si vous êtes un des natifs des signes du zodiaque comme celui-ci, vous agirez en tant que médiateur dans une situation quelque peu complexe. Alors, elle finira par se résoudre et ils vous remercieront d'avoir cherché à comprendre. Cela vous sera bénéfique car ils verront en vous une personne de confiance capable de résoudre les conflits.

Paix : Vous aurez enfin le courage de dire « Non », de poser des limites et ce sera un bel exploit pour vous. En effet, vous avez travaillé dur pour en arriver là. Pas à pas, vous voyez et expérimentez ces changements positifs en vous-même. Ils vous transforment en une meilleure version de vous-même. Cela en dérangera beaucoup, mais ce sera parce qu’ils ont tendance à abuser des autres. Vous serez surpris de ce que vous pouvez réaliser avec ce nouveau mot magique en vous.

Un autre de ces signes est le Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Chance et fortune : votre horoscope astrale indique que vous êtes dans une bonne période économique. Cependant, ne laissez pas cela vous donner des ailes pour dépenser, au contraire, continuez avec la ceinture serrée pour pouvoir économiser un peu plus et préciser certaines questions liées aux documents qui vous seront utiles. vous permettent d’avoir un autre statut et, donc, d’améliorer significativement votre économie.

Paix : Si vous appartenez à ces signes du zodiaque chanceux. Alors, vous couvrirez la bouche de quelqu’un qui vous fait la guerre depuis quelques temps pour vous déstabiliser. Il cherche à vous discréditer, mais vous le frapperez là où ça fait le plus mal et sans faire grand-chose. En effet, vous n’êtes pas une personne vengeresse, mais vous ne vous laisserez pas non plus humilier. Sans être impoli, vous la remettrez à sa place et les problèmes cesseront à cet instant car ils savent déjà de quoi vous serez capable.

Le Poissons fait aussi partie des ces signes

Du 19 février au 20 mars

Chance et fortune : les astres de votre horoscope disent qu’il est vital que vous côtoyiez des personnes qui se développent économiquement dans le même domaine que vous, car cela vous donnera une plus grande projection et notoriété en cette période où vous en avez tant besoin pour obtenir un revenu supplémentaire en argent.

Paix : La situation avec votre partenaire ou quelqu’un que vous aimez sera résolue. Cela se fera en parlant avec une franchise totale, même si certains mots font mal. En effet, ce seront des vérités que vous aurez besoin d’entendre tous les deux. Ainsi, vous ne reviendrez pas au point où vous en êtes actuellement. Ils savent qu’ils se font beaucoup de mal.