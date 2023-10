© 3 signes triompheront en amour grâce à la conjonction de la Lune et Vénus

Ces signes vont connaître une période de réflexion et d'ouverture en matière d'amour, et pas nécessairement avec leur partenaire.

Il est de plus en plus courant de s’intéresser aux signes du zodiaque, ainsi qu’aux caractéristiques de chacun d’eux, ce qui peut nous montrer de plus près et en détail quelles sont les qualités et les défauts de chaque personne, ceci grâce à la connaissance de votre rendez-vous. de naissance, qui nous donnera des informations sur votre signe dit « solaire », mais aussi mettant en avant ce que peuvent nous dire les signes « lune » et « ascendant ».

Ce type d’informations s’obtient grâce à une carte astrale ou natale, où il est indispensable de saisir la date de naissance, l’heure exacte ou la plus proche, ainsi que le lieu de naissance de la personne sur laquelle vous souhaitez en savoir plus. Il en va de même pour son signe « lunaire » et « ascendant ». De cette façon nous pouvons mieux comprendre le comportement et la vision de la vie des personnes avec lesquelles nous entretenons des relations dans chacun de leurs types.

L’astrologie va de pair avec l’astronomie

D’autre part, il est important de rappeler et de reconnaître que l’astrologie prend l’astronomie comme référence. Cela, afin de connaître les différents phénomènes de la lune et des planètes et leur puissance ou impact sur les personnes, et donc, sur les signes du zodiaque. Parfois, cela peut indiquer des séquences de grande chance et d’abondance, tandis que pour d’autres, cela peut être un moment d’introspection pour chercher des solutions et s’améliorer dans n’importe quel aspect de la vie.

Dans le cas d’octobre, on attend divers phénomènes astronomiques, en particulier ceux directement liés au comportement de la Lune. D’ailleurs, ce mois s’avère être la meilleure lune de toute l’année. Et pour cela il y a aussi diverses répercussions, bonnes et mauvaises. Cela concerne presque tous les signes du zodiaque. À lire Découvrez la signification de votre prénom et de votre nom, selon la numérologie

Quand a lieu la conjonction de la Lune et de Vénus ?

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur celle qui est la plus proche de l’émergence. C’est la Conjonction de la Lune et de la planète Vénus, qui fait référence à la beauté en général. Elle incarne aussi à la valeur des personnes et à l’estime de soi. Il représente alors l’impact que les gens peuvent avoir sur les autres. Cela, à travers les relations amoureuses, familiales et amicales.

Cet événement aura lieu le mardi 10 octobre, où traduit en astronomie. Il fait référence à la conjonction de la Lune et de Vénus lorsque la Lune est accompagnée de ce qu’on appelle « l’étoile de l’aube » à seulement cinq degrés. Et au milieu d’eux, vous pourrez voir l’étoile de la constellation du Lion : Régulus.

Les signes du zodiaque les plus chanceux en amour en octobre

Sous ce panorama, nous vous montrerons ci-dessous quels sont les signes du zodiaque qui auront le plus grand bonheur. Cela, en matière d’amour, de romance et de tout type de lien émotionnel lors de cet événement astronomique. Voici aussi ceux qui auront plus d’opportunités dans cet aspect, se sentant inspirés à aimer et laissez-vous emporter par vos émotions.

Signe du Bélier :

Le signe gouverné par l’élément feu remettra en question toutes ses attitudes et paroles du passé, avec lesquelles il a pu blesser des personnes qui l’ont vraiment aidé et lui ont prêté main sans rien attendre en retour. Ce sera donc un moment où plus plutôt que de vous relier, vous pouvez vous introspecter. L’occasion de guérir et de demander pardon pour ces moments qui ont généré de la négativité dans votre vie.

Signes des Poissons :

Le signe gouverné par l’eau et la sentimentalité ressentira également un lien important avec l’amour. Cela, notamment pour se consacrer à guérir et purifier davantage sa vie. En effet, pendant quelques mois il a été dur avec lui-même, générant également des problèmes pour son entourage. Il est temps de demander pardon, de réfléchir à ce que vous avez appris et d’en être reconnaissant. À lire L’éclipse solaire fera exploser la chance et les opportunités d’emploi pour 3 signes

Signe du Sagittaire :

Et enfin, le signe gouverné par le feu, comme le Bélier, ressentira une immense paix dans son être, ainsi que plus de légèreté pour se donner en amour aussi bien en couple qu’au niveau professionnel, c’est-à-dire sans aucune peur ni attaches extérieures. … cela l’a empêché de croire en son talent, car au cours de la dernière fois il a éprouvé beaucoup d’envie et d’obstacles qui ont surmonté son chemin.