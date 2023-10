© Prédictions du Tarot : l'éclipse solaire apporte de nouvelles opportunités pour chaque signe

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

La vie quotidienne et l’avenir créent en nous de nombreux doutes. L’amour, le travail, la vie de famille, tout nous remet en question. Et on a parfois besoin d’un petit coup de pouce pour avancer. Les cartes de tarot vous guident pour surmonter les obstacles qui se présentent à vous.

Bélier

Cinq de Coupes des cartes du tarot

Vous serez plein de défis, car à l’approche de l’éclipse solaire, viendra un moment que vous attendiez au niveau professionnel pour vous démarquer. Ayez confiance en vous que les choses se passeront très bien si vous y réfléchissez. Préparez-vous à accueillir à bras ouverts de nouvelles opportunités, qui vous permettront de briller.

La carte est de très bon augure et vous dit que vous devez accepter de devoir faire des changements dans votre vie. Votre partenaire est tout à fait disposé à vous aider à résoudre les différends et à franchir le pas de la consolidation. Les deux doivent faire leur part, selon le tarot.

Taureau

L’impératrice, d’après le tarot

L’éclipse solaire vient à vous pour vous faire réfléchir sur les bons et les mauvais moments de votre vie et pour corriger vos erreurs. Cela, afin de commencer une nouvelle étape professionnellement. De nombreux projets se présenteront à vous. Et vous aurez le leadership nécessaire pour décider de ce qui est important et de ce qui ne l’est pas.

La lettre vous avertit également que vous devez être prudent dans les décisions que vous allez prendre pour l’avenir. Émotionnellement, vous vous sentez prêt à accepter cette personne qui essaie de vous séduire depuis un moment. D’après le tarot, il est donc temps de dire oui à une relation.

Gémeaux

Deux d’épée, selon le tarot

C'est temps pour revenir sur tout ce qui se passe dans votre vie, pour réfléchir et éviter que les conflits ne retardent toute la planification que vous avez développée. Profitez de l'énergie de l'éclipse pour vous organiser et vous résoudre à avancer vers la prospérité et l'abondance. Il est temps de cultiver des alliances, d'être plus sociables, de fraterniser.

La carte vous dit que la personne à côté de vous vous soutient, vous aime, et le meilleur, c’est qu’elle veut des projets d’avenir avec vous et vous êtes comme distrait. Concentrez-vous parce que vous pouvez le perdre.

Cancer

Six de Coupes des cartes du tarot

Laissez passer les mauvaises énergies de votre travail et avec l’éclipse solaire la plus rapide pour une nouvelle renaissance professionnelle. Concentrez-vous sur l’avancement des projets car la fin de l’année approche et vous devez produire des résultats. Suivez votre intuition et votre intelligence pour résoudre tout conflit qui survient.

La lettre dit que la famille veut que vous décidiez de vous présenter à la personne avec qui vous sortez. C’est votre temps et celui de votre partenaire, pas le confort des autres et vous devez leur faire comprendre cela.

Lion

Dix de baguettes, selon le tarot

Une éclipse qui vous fera bouger en interne pour que vous puissiez avancer le plus rapidement possible en entreprise. Le dernier trimestre de l’année commence et vous devez garantir le démarrage des affaires afin de pouvoir équilibrer vos finances.

Vous subissez de nombreuses pressions financières, mais vous devez rester calme car cela affecte votre santé mentale et physique. Grâce aux efforts et au dévouement que vous consacrez à ce que vous faites, vous obtiendrez des résultats et du succès. Vous aurez toujours le soutien de votre partenaire et de votre famille, alors faites les pas selon votre intuition et si vous trébuchez, ils seront là pour vous.

Vierge

Le procès, d’après le tarot

L’énergie positive de l’éclipse vous aidera à sortir du carrefour dans lequel vous vous trouvez et à avancer professionnellement. Vous devez produire suffisamment d’argent au cours de ces mois pour respecter vos engagements. Votre intuition et votre intellect sont des armes puissantes pour mobiliser et élaborer des stratégies qui vous permettent d’atteindre vos objectifs.

Vous devez être prudent lorsque vous évoquez certaines différences que vous avez avec votre partenaire. Trouvez un moyen de vous réconcilier car tout ce que vous avez construit vaut la peine d’être sauvé. La famille les soutient et souhaite que tout redevienne normal.

Balance

Chevalier d’Or des cartes du tarot

Avec l’arrivée de l’éclipse, le travail augmente, mais c’est bien car cela vous permettra non seulement d’organiser et d’obtenir beaucoup de choses que vous aviez en retard, mais aussi de développer de nouvelles stratégies pour augmenter vos finances. Vous devez faire un pas pour reprendre le chemin du succès et de la prospérité.

La carte vous indique que vous êtes possessif et que cela peut être très bien au lit, mais au quotidien, dans la routine de la vie ensemble, cela peut causer de graves problèmes. Gérez bien votre caractère et ne laissez pas la jalousie entrer dans votre relation.

Scorpion

La voiture, d’après le tarot

Vous aurez beaucoup de travail devant vous ces jours-ci mais cela vous laissera de très bonnes récompenses financières. L’énergie générée par l’éclipse solaire vous fera vous sentir un peu contrarié par tous les potins qui vous entourent. Vous êtes fort et si vous écoutez votre intuition, tout se passera très bien, car cela ne dépend que de vous si votre vie professionnelle s’améliore et si vos finances augmentent.

Vous avez rencontré quelqu’un d’intéressant et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l’attraper par tous les moyens nécessaires. Soyez prudent car la seule chose qui reste est la fatigue.

Sagittaire

Tempérance, selon le tarot

Avec l’arrivée de l’éclipse solaire, vous aurez des moments difficiles et quelques désagréments au travail que vous résoudrez, mais vous devez avancer avec prudence et très fermeté car sinon vous rencontrerez des milliers d’obstacles qui ne vous permettront pas d’avancer vers le succès. La carte Tempérance vous indique que tout ira bien si vous suivez les recommandations.

Il n’y a pas de retour en arrière, vous avez décidé d’être ensemble, de fonder une famille malgré l’adversité et vous allez y parvenir. L’univers conspire pour qu’il en soit ainsi.

Capricorne

As de Coupe, dans les cartes du tarot

Ces jours-ci, vous entamez une nouvelle étape sur le plan professionnel qui changera définitivement vos projets personnels. Les énergies de l’éclipse feront prendre à votre avenir une autre direction qui vous satisfera de certaines décisions que vous allez prendre. Mettez vos peurs de côté et vous verrez que vous avancerez vers la prospérité comme vous ne l’aviez jamais imaginé.

Cette personne est entrée dans votre vie sans que vous vous y attendiez et vous devez maintenant faire tout votre possible pour consolider la relation et avoir un avenir.

Verseau

Huit de Coupes, d’après le tarot

Cette carte parle de votre générosité et de votre noblesse, vous serez donc ces jours-ci porteuse d’une très bonne nouvelle pour votre famille qui harmonisera l’ambiance entre vos proches et le couple. L’éclipse vient avec de très bonnes énergies pour vous, avec un changement dans lequel vous mettrez tous vos efforts car il ne s’agit pas de vous ; Il s’agit de ce que vous faites pour les autres et de la façon dont cela vous rend heureux.

Votre bonne action sera récompensée. Ne laissez pas la routine et le découragement tuer votre relation. Réveillez-vous, soyez créatif, recherchez l’intimité, serrez-vous dans vos bras, ressentez, bougez car vous avez besoin de ce contact physique qui consolide les couples.

Poissons

La force, selon le tarot

Ces jours-ci, avec une éclipse solaire, vous aurez la volonté de clôturer un cycle de votre vie qui vous faisait stagner et c’est pourquoi vous n’avez pas pu avancer dans chaque objectif proposé. Les chemins s’ouvrent et vous laissez le passé derrière vous pour vivre dans le présent et le maintenant. Il est temps de rechercher cet amour que vous avez quitté parce que vous ne vous sentiez pas prêt à entreprendre la relation.

Il est temps de chercher le bonheur. Mais sachez clairement que, pour l’instant, vous ne souhaitez que quelques sorties intimes et rien de plus, sans vous impliquer.