© L'éclipse solaire apportera l'abondance pour 5 signes à partir du 14 octobre

Dans l'horoscope chinois, le bœuf, le serpent, la chèvre, le coq et le chien sont les plus chanceux. Cela, grâce à l'éclipse d'octobre.

La vie sourira à ceux qui sont nés dans les années du Buffle, du Serpent, de la Chèvre, du Coq et du Chien. Cela, après l’arrivée de l’éclipse annulaire du soleil, qui aura lieu ce 14 octobre. Un phénomène astronomique inédit depuis de nombreuses années en France et qui va apporter une bonne nouvelle.

Bœuf, l’éclipse lui réserve une belle surprise

Nés dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

L’amour de votre vie vous apprendra que les choses matérielles sont importantes dans la relation, mais pas vitales. Après l’éclipse, vous apprendrez donc à apprécier d’autres aspects plus profonds qui laisseront de la richesse dans votre âme. Et il deviendra pour vous un homme mémorable. Une fois que vous parviendrez à apprécier chaque détail, les choses matérielles entreront plus facilement dans votre vie.

Serpent, ce signe doit être patient

Nés dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 À lire Numérologie : de combien d’argent disposerez-vous en octobre selon votre numéro de destin ?

Vous verrez enfin comment vos rêves prennent forme et se réaliseront étape par étape après l’éclipse. De plus, cela se fera un à un avant la fin de l’année, car vous avez travaillé dur. Le cosmos connaît les sacrifices que vous avez consentis récemment pour arriver ici. Ne vous laissez pas submerger si une bonne nouvelle vous arrive soudainement. Asseyez-vous et profitez de votre récolte, mais sans arrêter de semer pour votre avenir.

Chèvre, la lumière au bout du tunnel, d’après l’éclipse

Nés dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Vous ne manquerez ni de travail ni d’argent après l’éclipse. Vous penserez que vous êtes dans une mauvaise séquence. Cela, parce que vous êtes peut-être au chômage, que le paiement est en retard ou que les transactions ne se concrétisent pas. Mais pourtant, c’est parce que quelque chose de bien vous attend. Vous réaliserez ce que vous voulez avec une rémunération sûre et bonne. Ce qui vous permettra alors de couvrir toutes les dépenses en suspens et régulières de votre logement.

Coq, une amélioration dans les relations

Nés dans les années 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Votre partenaire sera celui qui vous aidera, vous et votre famille, à résoudre un conflit qui se prépare, car il a déjà de l’expérience dans ce type de situation. Cela vous apportera plus de tranquillité d’esprit car il sera votre soutien, il vous comprendra. Vous ne ressentirez aucune pression, loin de là. Avec l’éclipse, votre partenaire vous guidera avec la meilleure volonté. Cela « mettra vos proches dans votre poche » parce que cela les sauvera et même tout l’argent du monde ne peut pas acheter cela. À lire 3 signes du zodiaque confrontés à la trahison d’un être cher ce mois-ci

Chien, l’éclipse l’aide à se rafraîchir les idées

Nés dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Votre vie est sur le point de prendre un tournant complet après l’éclipse. Cela survient lorsque vous prenez la décision que vous aviez en tête depuis plusieurs mois. Ce sera un acte de maturité qui vous mettra à l’épreuve, mais vous serez content du pas que vous ferez, car vous aurez du calme et de la grandeur, de l’indépendance. Il n’y aura plus de culpabilité ni de liens, malgré ce que peuvent vous dire certaines femmes de votre famille.