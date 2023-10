© Horoscope chinois : que vous réserve le destin pour la suite d'octobre selon votre signe ?

L’un des mois les plus attendus de l’année est arrivé ! et avec lui vient un nouveau cycle de prédictions selon votre horoscope chinois. N’oubliez pas que chaque signe animal a son propre chemin et ses défis à relever en ce mois d’octobre. Découvrez ce que le destin vous réserve selon votre signe du zodiaque en astrologie orientale. Nous vous dirons comment profiter des énergies le reste du mois d’octobre.

Si vous souhaitez savoir ce que le destin vous réserve dans les prochains jours, recherchez alors dans la liste votre horoscope chinois.

Voici ce que le destin réserve à votre signe du zodiaque oriental pour le reste du mois d’octobre :

Le Rat dans l’horoscope chinois (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Octobre est un mois de joie et de bonheur pour le Rat. L’énergie sera concentrée sur votre vie sociale, ce qui signifie que passer du temps avec des amis sera particulièrement enrichissant. Qu’il s’agisse d’amis de longue date ou de nouvelles connaissances, ces moments vous apporteront une grande joie. Les fêtes d’Halloween seront particulièrement excitantes puisque vous pourrez prévoir des costumes de groupe.

Le Bœuf dans l’astrologie orientale (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Pour le Buffle, le reste du mois pourrait présenter quelques défis, mais il ne faut pas se décourager. Ces défis sont des opportunités de démontrer vos forces et vos capacités. Il est aussi important de ne permettre à personne de profiter de vous ou de vous maltraiter. Recherchez votre stabilité et attirez en vous des changements positifs ! À lire Malchanceux dans les relations : 5 signes du zodiaque qui souffrent toujours de l’amour

Le Tigre dans l’horoscope chinois(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Pour les Tigres, le reste du mois d’octobre peut être un mois incroyable ou difficile, selon les décisions qu’ils prennent. Ne laissez pas les opinions des autres influencer vos décisions, faites confiance à votre instinct et restez fidèle à vous-même. Pensez aussi à travailler avec un chaman ou à faire un nettoyage énergétique dans votre maison pour maintenir la positivité.

Le Lapin dans l’astrologie orientale (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Selon l’astrologie orientale, octobre met l’amour à l’honneur pour le Lapin. Les connexions et événements cosmiques pourraient resserrer les liens ou conduire à des adieux nécessaires. Donnez la priorité à vos principes et à ce qui est vraiment important pour vous pendant que vous naviguez dans les énergies de l’amour. Travailler avec du quartz rose peut améliorer les ondes positives dans ce domaine.

Les Dragons dans l’horoscope chinois (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Les dragons pourraient trouver avantage à se retirer des interactions sociales au cours des prochains jours pour procéder à une introspection approfondie. La méditation, l’écriture et la thérapie sont alors de puissants outils de croissance personnelle. Ne sous-estimez pas le soutien émotionnel que vos amis peuvent vous apporter !

Le Cheval dans l’astrologie orientale (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Le reste du mois d’octobre promet des bénédictions financières pour le Cheval. Un investissement constant pourrait s’avérer payant et les entrepreneurs pourraient connaître des progrès dans leur carrière. C’est donc le moment idéal pour aborder des passe-temps ou des projets passionnés et collaborer avec des amis pour les amener au niveau créatif supérieur.

La Chèvre dans l’horoscope chinois (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Les Chèvres auront besoin de patience et de courage pour traverser les prochains jours du mois. Profitez de cette période pour bousculer les croyances limitantes et renforcer les liens familiaux et sociaux. Détermination et introspection seront alors vos alliées, vivez davantage avec vos proches. Vous avez aussi besoin d’amour familial dans ces moments de votre vie. À lire Prédictions du Tarot : l’éclipse solaire apporte de nouvelles opportunités pour chaque signe

Le Singe dans l’astrologie orientale (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Pour le Singe, le reste du mois d’octobre offre l’opportunité de façonner votre destin : les idées innovantes peuvent mener au succès. Pensez à enrichir les conversations avec vos amis et établissez une pratique enrichissante pour l’esprit pour maintenir l’équilibre. Tout n’est pas festif et amusant, vous pouvez aussi discuter de sujets sérieux avec vos amis.

Le Coq dans l’horoscope chinois (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Le signe du zodiaque Coq acquerra une compréhension plus profonde des règles du monde. Faites attention aux contrastes et explorez vos sentiments à travers l’écriture. Vous évoluez et recevez alors des messages de l’univers. Il est peut-être temps d’aller au-delà de ce qui est établi et de commencer à approfondir votre esprit. Vous pourriez être agréablement surpris !

Le Chien dans l’astrologie orientale (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Ne laissez pas l’anxiété et la peur vous contrôler en ces jours d’octobre. Trouvez le calme grâce à la méditation, au yoga ou à la lecture. Connectez-vous avec votre présent et surmontez les expériences passées qui peuvent vous tourmenter. Se connecter avec vous-même est la clé du succès non seulement pour ce mois-ci, mais pour le reste de l’année.

Le Cochon dans l’horoscope chinois (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Octobre a un charme particulier pour le Cochon. Planifiez de courtes vacances et profitez d’un coup de pouce dans votre carrière. Travailler avec des cristaux tels que le quartz clair ou la malachite et effectuer des rituels de bain pendant la Nouvelle Lune et la Pleine Lune peuvent amplifier vos expériences positives.