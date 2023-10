© 3 signes du zodiaque confrontés à la trahison d'un être cher ce mois-ci

Le mois d’octobre apporte avec lui une série d’événements astrologiques importants qui influenceront notre vie de manière surprenante. Selon l’astrologie 2023, le dixième mois sera plein de changements et de trahisons. Cependant, il y a 3 signes du zodiaque qui seront trahis par leurs proches. Voici les détails de qui il s’agit.

Commençons par mentionner l’un des événements les plus marquants du mois : l’éclipse lunaire en Taureau. Elle aura lieu le 28 octobre. Cette éclipse a le potentiel de lever le voile entre le monde et le spirituel des signes du zodiaque. Ce qui signifie que nous pourrions faire l’expérience d’une augmentation de notre intuition et de notre connexion spirituelle. Nous pouvons alors en profiter pour méditer et nous connecter à nous-mêmes.

De même, l’automne 2023 a commencé avec le passage du Soleil dans le signe de la Balance, un signe qui met l’accent sur les relations. Cependant, ne vous attendez pas à un équilibre parfait dans vos relations, car nous entrons dans la saison des éclipses. Et pendant cette période, votre attention et votre concentration devraient se porter sur les personnes proches qui vous entourent. Ils pourraient vous trahir, surtout si vous êtes l’une d’entre elles. 3 signes du zodiaque : Taureau, Cancer et Scorpion.

Ces trois signes du zodiaque doivent comprendre ce qui se trame autour d’eux

Taureau

Octobre culminera 2 ans de leçons sur votre estime de soi, se terminant le 28 octobre par une éclipse lunaire. Il est alors temps d’examiner vos désirs et vos envies. Vous abordez l’automne avec une compréhension plus claire de ce qui est important pour vous. Laissez les excès et le gaspillage tomber dans l’oubli et mettez fin aux relations avec des contacts qui compliquent votre besoin de paix. Ressentez cette trahison comme quelque chose qui devait arriver ! À lire Numérologie : de combien d’argent disposerez-vous en octobre selon votre numéro de destin ?

La trahison viendra de quelqu’un en qui vous avez beaucoup confiance. Mais à la fin du mois d’octobre, vous comprendrez que ce que vous avez dû subir est pour votre bien. De plus, il vaut mieux avoir quelques personnes autour de vous qui vous offrent leur amour et leur amitié inconditionnels.

Cancer

Il est temps d’évaluer votre cercle d’amis les plus proches afin d’avoir plus de stabilité émotionnelle, d’harmonie et de sécurité. Si vous demandez de l’aide aux autres et sauvez des personnes qui sont toujours dans une phase de victimisation perpétuelle, arrêtez de le faire. Éloignez-vous aussi de ceux qui ne vous apprécient pas ! Les éclipses d’octobre vous permettront d’être sûr d’avoir ce que vous donnez. L’équilibre viendra enfin dans la vie de ce signe du zodiaque !

La trahison que vous vivrez en octobre, Cancer, viendra de quelqu’un à qui vous vous y attendez le moins. Et les astres suggèrent qu’elle viendra d’un couple. Aussi douloureux que cela puisse être, vous devez être courageux et couper tout lien avec cette personne que vous aimez et qui pourrait vous faire défaut par infidélité. Octobre est le mois idéal pour réévaluer ce que vous voulez dans la vie, quels sont vos objectifs et ce que les gens sont prêts à vous offrir ce dont vous avez besoin à ce moment de votre vie.

Scorpion, le dernier signe du zodiaque à observer des changements

La saison des éclipses vous fait vous retirer vers l’intérieur, cherchant des réponses dans l’intimité de votre âme. Les idées intuitives sont courantes en octobre. Et avant le début de la saison des anniversaires, vous serez concentré intérieurement. D’ailleurs, vous réfléchirez au type de personnes dont vous avez besoin dans votre vie.

Cultivez alors l’amour-propre et vous pourrez clôturer l’année en beauté. Ne vous souciez pas des trahisons, ces autres signes du zodiaque ne sont pas pour vous. C’est donc le bon moment pour essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Vous serez surpris ! À lire Horoscope chinois : que vous réserve le destin pour la suite d’octobre selon votre signe ?

Vous devez faire très attention au travail, signe du zodiaque du Scorpion, car la trahison que vous subirez en octobre se situera dans le domaine professionnel, de la part d’un collègue ou d’une personne de votre équipe en qui vous avez confiance, mais qui pourrait vous voler vos idées et les faire passer pour les leurs. Il est temps pour vous d’être plus prudent et de ne pas partager vos projets avec votre entourage. Le mieux est de rester à l’écart de ces collègues qui, au lieu d’ajouter à votre vie, vous en soustraient.