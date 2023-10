© Conseils des étoiles pour attirer la chance et l'amour grâce à l'énergie de la pleine lune

La Pleine Lune tombera le 28 octobre 2023, nous apportant un phénomène d’éclipse spectaculaire. Cet événement astrologique nous incite à manifester le meilleur pour avoir une fin d’année spectaculaire. Nous vous proposons donc 3 rituels à faire à la Pleine Lune d’octobre pour attirer la chance et l’amour.

Au cours de cette opportunité céleste, nous pouvons nous concentrer sur l’attraction dans nos vies du véritable amour que nous avons tant recherché. Il y a un dicton qui dit : « S’il y a de l’amour, j’ai tout ». C’est pourquoi il faut profiter de la Pleine Lune d’octobre pour effectuer ces rituels pour attirer l’amour.

Et avec lui, la chance, le bonheur et l’argent ouvrent alors leurs portes. N’oubliez pas qu’il est important de rester connecté à votre spiritualité lorsque vous les pratiquez.

C'est le moment idéal pour préparer ce qui est nécessaire et cultiver cette énergie positive pour manifester l'amour dans votre vie le 28 octobre. Cela, à travers ces puissants rituels de Pleine Lune. Profitez alors d'une fin d'année spectaculaire et pleine, pleine d'amour et de bonheur dans votre vie !

Rituels de pleine lune pour attirer l’amour et le bonheur pendant l’éclipse d’octobre

Rituel à la lumière de la Lune

Le soir de la Pleine Lune, trouvez un endroit calme à l’extérieur et asseyez-vous sous sa lumière rayonnante. Fermez les yeux et visualisez vos désirs les plus profonds liés à l’amour et au bonheur. Sentez l’énergie de l’éclipse vous propulser vers l’avant.

Visualisez alors votre vie avec l’amour de votre vie et demandez à l’Univers de vous l’accorder. À la fin, remerciez la Lune pour son aide et ayez confiance que vos souhaits se réaliseront.

Rituel du bain de pleine lune

Remplissez une baignoire d’eau tiède et ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de lavande ou de rose. Plongez dans l’eau et détendez-vous en permettant à toute tension de se dissiper. Si vous pouvez le faire au clair de lune (à travers votre fenêtre) c’est parfait, sinon visualisez la lumière de la Pleine Lune vous baignant et vous purifiant de l’intérieur.

Pendant que vous vous baignez, répétez les affirmations positives liées à l’amour et au bonheur. Ressentez alors comment l’énergie lunaire vous remplit d’amour-propre et de confiance.

Rituel de chargement de cristaux

Profitez de l'énergie de la Pleine Lune et de son éclipse pour charger vos cristaux d'amour, de bonheur et de chance. Placez vos cristaux, comme le quartz rose, l'aventurine verte ou la citrine, dans un endroit où ils peuvent recevoir le clair de lune tout au long de la nuit.

Demandez-leur d’absorber l’énergie positive et de vous aider à attirer l’amour et la chance dans votre vie. Vous pouvez les placer dans un récipient contenant du sel en grains afin qu’ils soient nettoyés des énergies précédentes.

Pensez également à écrire vos intentions pour cette nouvelle étape de l’année, de cette manière détaillée vous confirmez à l’Univers ce que vous souhaitez pour l’année prochaine et vous terminerez avec la meilleure énergie de toute cette 2023.

La nuit de la Pleine Lune, sortez et trouvez un endroit calme pour méditer au clair de lune. Synchronisez votre énergie avec la nature de la lune et demandez à l’univers de vous guider vers l’amour et le bonheur.