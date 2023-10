© 3 plantes à cultiver en automne pour que votre maison regorge de fleurs

Miley Cyrus l’a déjà dit, vous pouvez acheter des fleurs vous-même. Cependant, vous pouvez non seulement les acheter, mais aussi les cultiver dans votre propre jardin. Cela, afin de donner vie et couleur à votre maison. Bien que l’automne soit arrivé et que l’hiver approche, il reste encore quelques bonnes semaines. Ainsi, vous pourrez profiter du soleil pour faire pousser les dernières fleurs de vos plantes.

Ensuite, nous vous parlons de 3 plantes à cultiver en automne et à faire éclater votre maison de fleurs. En plus de vous donner un look incroyable, elles vous rempliront aussi d’énergie positive en cette saison. D’autant plus qu’elles ne requièrent pas une quantité excessive de votre temps. En effet, vous n’avez qu’à consacrer quelques minutes par jour pour donner vie à ces superbes fleurs. Vous avez hâte d’ajouter un nouveau décor à votre intérieur ? Passons immédiatement aux procédures à suivre.

Cosmos (Cosmos bipinnatus), une plante qui sait s’imposer

C’est une plante à feuilles caduques dont les fleurs apparaissent en été et durent presque tout l’automne. Il est facile à cultiver et atteint une hauteur comprise entre 50 cm et 1 m de haut. Il est alors important de ne pas trop arroser et d’enlever les fleurs fanées.

Chou ornemental (Brassica oleracea)

Cette plante doit être plantée en été, avec de grandes feuilles frisées présentant une couleur bordeaux foncé à rose et une belle gamme de verts en automne lors de sa floraison. À lire Qu’est-ce que cela signifie lorsque les feuilles de vos plantes jaunissent, selon le Feng Shui ?

Aulne (Lobularia maritima), une plante aux couleurs de la saison

Cette plante est originaire des zones côtières au climat méditerranéen, ses fleurs poussent du printemps jusqu’au milieu ou à la fin de l’automne, selon la température. Les fleurs sont petites, blanches et apparaissent en grappes et attirent beaucoup les insectes pollinisateurs. Il est important de le fertiliser juste avant la floraison et de veiller à ce qu’il soit en plein soleil. C’est une plante qui tolère bien la sécheresse puisqu’elle n’a pas besoin de beaucoup d’eau.