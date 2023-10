© Qu'est-ce que cela signifie lorsque les feuilles de vos plantes jaunissent, selon le Feng Shui ?

Partout dans le monde, il existe diverses pratiques spirituelles qui cherchent à être un outil qui guide nos décisions. Parmi les plus remarquables se trouve le Feng Shui, une philosophie d’origine chinoise qui propose un changement de vie à travers les espaces de la maison. En effet, chaque coin recèle de puissantes énergies. C’est le cas lorsque les feuilles de nos plantes commencent à montrer un changement de couleur. Ce qui, selon cette pratique, est lié à l’abondance.

Pour le Feng Shui, les charges énergétiques dont nous disposons peuvent varier en fonction des objets et de leur position à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. À travers des rituels, elle nous conseille comment profiter de certains espaces pour équilibrer les énergies positives et négatives. Parmi les objets les plus influents figurent les plantes. En effet, elles font partie des objets capables d’attirer l’abondance ou d’éliminer l’envie.

Que signifient les feuilles jaunes sur les plantes, selon le Feng Shui ?

Cette philosophie nous montre l’importance des charges énergétiques et leur relation avec les objets ménagers, donc aussi pour améliorer la décoration. Les plantes, même si elles semblent simples, sont capables de modifier les sensations négatives ou positives. Mais le Feng Shui a souligné que si ses feuilles prennent une couleur jaune, cela est très probablement lié à l’abondance.

Pour lutter contre les moments de malchance qui surviennent dans votre vie, les plantes Feng Shui jouent un rôle important à cet égard. Eh bien, c'est un type d'amulette capable d'absorber les mauvaises ondes comme l'envie, le mal ou le mépris. Cependant, lorsqu'elle remplit cet objectif, il est courant que les feuilles prennent une autre couleur. Et cela peut nous conduire vers l'abondance.

Lorsque vous percevez des sensations négatives, vous pouvez mettre en œuvre n’importe quel type de plantes pour modifier ces sensations. Car le Feng Shui comprend que cet objet remplit sa fonction lorsque ses feuilles prennent une couleur jaune. C’est-à-dire qu’il absorbe toutes les énergies négatives de la maison. Cela peut leur donner le moyen d’atteindre l’abondance dans leur vie. Et ils peuvent le faire avec des plantes de cactus ou la langue de leur belle-mère.